El Racing garantiza que habrá aforo para los abonados y entradas a la venta

ferrol / la voz 29/09/2020 20:31 h

El Racing ultima la confección de los abonos para la temporada, una de las cuestiones más demandas por los socios que ven con incertidumbre que no se haya puesto en marcha ya el proceso de renovación de los carnés. «Hemos enviado el protocolo a la Xunta y a Sanidad con la capacidad que podemos soportar. Este protocolo prácticamente está aprobado y ahora ya sabemos la capacidad que podremos tener para sacar los abonos», explicó el presidente, Pepe Criado. Señaló que darán prioridad a los socios para acceder a los encuentros, pero habrá también margen para poner entradas a la venta. «Daremos prioridad a los socios. Lógicamente la ubicación no va a ser la misma que tenían, dos socios no podrán estar pegados», indicó el responsable.

No quiso avanzar la cifra exacta de cuántos aficionados accederán al estadio, pero garantizó que será «suficiente». «En el futuro, dependiendo de la evolución de la pandemia, podríamos llegar hasta el 75 % del aforo. Pero actualmente no podemos solicitarlo de inicio por las normas que establece Sanidad. Pero va a ser un aforo suficiente para que todos los socios puedan entrar y dejar un margen para que el público pueda asistir al partido. A lo mejor, cuando venga el Deportivo tendremos que estirar el campo porque no nos va a llegar, pero para el día a día vamos a tener un aforo suficiente con las medidas lógicas de un protocolo sanitario», indicó Criado.

Parece que se desbloquea así el problema del aforo. «En principio decían que tendríamos un aforo de mil personas, lo que nos hubiese supuesto un problema serio. Pero yo entendía que un espacio como A Malata, con 12.000 espectadores en el campo no es lo mismo que uno con capacidad para 2.000», señaló el presidente. La previsión es que los abonos puedan salir ya a la venta en cuestión de días.

Primer encuentro

Casi dos meses después de iniciar la pretemporada el Racing se estrenará hoy con su primer amistoso de preparación de la nueva campaña. Los de Emilio Larraz se enfrentarán al Coruxo en el campo naronés de Río Seco a partir de las 12.00 horas.

Los vigueses, con Michel Alonso al frente, han llevado a cabo una importante renovación de la plantilla a la que se han incorporado nombres como Andriu (Villarrubia), al centrocampista ofensivo Chevi del (Inter de Madrid) y a los atacantes Pedro Vázquez y Rivera (del Pontevedra) o Álex Valiño (del Haro).

También cuenta con nuevos efectivos Larraz para esta temporada. Están integrados ya en la dinámica del equipo hombres como Fernando Pumar (San Fernando), Josep Caballé (Ibiza), Jon García (Ponferradina), Dani Nieto (Independiente del Valle) y Nathan Palafoz (Corinthians). No dará tiempo a que se estrenen los últimos en llegar a Ferrol, Elsinho y Jeferson Quintana. Tras someterse a las pruebas de detección del covid-19, el club hizo oficial ayer el fichaje del uruguayo ex de Peñarol.

Se trata del primer duelo de un calendario de tres partidos contra el Vilabés y Polvorín.