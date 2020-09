El Club de Remo de Ares y Alberto «Eclise» separan sus caminos

0

Carla Elías

Ares 10/09/2020

Tras finalizar la mejor temporada de la historia del Club de Remo de Ares, en la que la trainera ha logrado mantenerse en la máxima categoría nacional del banco fijo tras su regreso a la ACT, el club y su entrenador, Alberto Hermo Eclise, han puesto punto y final a esta etapa. «Agradecemos a Eclise toda su dedicación y le deseamos éxito en sus nuevos proyectos. ¡Buena proa», agradecieron desde el club.

El boirés Eclise recaló en el club aresano hace dos temporadas tras la salida de Agustín Fernández. La primera campaña fue de lo más complicada con una dura batalla con Tirán, Mecos y Samertolameu. Tras lograr recuperar su puesto en la Eusko Label Liga, la pandemia sanitaria dio un vuelco a esta temporada —de la que aún se deben disputar el play-out y las regatas por el título— en que Ares no pudo vibrar viendo el regreso de la Santa Olalla a la élite. Pero la afición lo pudo celebrar con un hito histórico: por primera vez en la historia Ares repetirá una segunda temporada consecutiva en la ACT. «Ha sido un año muy bueno, creo que deportivamente no hay nada que achacar, ha habido un objetivo muy claro, la permanencia, y lograrlo es el reflejo del trabajo bien hecho», destaca el entrenador. Reconoce que es gratificante poder dejar al club en la ACT y con una gran plantilla. «Es gratificante dejar el club con los deberes hechos y la persona que lo asuma tendrá una buena base y buen grupo de chavales», ensalza.

Su futuro

Tras finalizar su etapa en Ares, Eclise indica que ahora descansará antes de empezar a pensar en su futuro. «Ahora escucharé propuestas y buscaré la más interesante, pero con calma, todavía no ha terminado la liga ni el play-off, aun hay que digerir esto y la temporada. No he pensado todavía en mi futuro», reconoce. No obstante, señala que si «sale» alguna propuesta interesante en un club vasco en la ACT no le importaría dar el salo. «Me gustaría dar el paso pero no tengo prisa, las cosas suceden pro algo y en Galicia también hay proyectos interesantes», señala.