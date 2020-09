Dos casos en las residencias de mayores DomusVi de Ferrol y Cabanas

0

La Voz de Galicia Bea abelairas

Ferrol 07/09/2020 19:16 h

La pandemia vuelve a entrar en las residencias de la comarca. Hay dos usuarios de centros de la cadena DomusVi contagiados: uno reside en el geriátrico de Esteiro (que acoge a 151 mayores) y otro en el de Laraxe de Cabanas (en el que las 172 plazas son públicas). Desde el 24 de mayo, jornada en la que se registró una curación en el centro de As Fragas de Pontedeume, no se registraba casos en las residencias. El parte diario sobre la evolución de la pandemia constató ayer un nuevo incremento de once casos, aunque acompañado de nueve altas.

159 casos activos, 11 nuevos

En total son 159 los contagios activos, aunque solo ocho tienen que estar ingresados. El resto (151) pasan la dolencia aislados en sus casas, aunque vigilados de cerca por profesionales del centro covid que se encuentra en el Marcide y los servicios de Atención Primaria.

Desde que llegó el primer caso de coronavirus a la comarca se han registrado 694 curaciones, es decir, de personas que han superado la infección, aunque 33 perdieron la vida a costa del mismo.

El laboratorio de microbiología del CHUF ya ha completado 27.755 PCR en los que han detectado 886 positivos, de los que 159 aún no se han curado. Cada jornada se realizan entre dos y tres centenares de estas pruebas y otras doscientas a los docentes que entre el jueves y el viernes regresarán a las aulas, aunque en este caso se trata de análisis serológicos que se complementan con PCR si son positivos.

PCR en 24 horas y en las que se detectaron los once nuevos positivos: 192

Incidencia Ferrol: 78 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. La positividad es del 4,05 % y está en aumento.