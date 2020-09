Las auxiliares de Endesa urgen soluciones en una protesta delante del Parlamento gallego

0

AS PONTES 03/09/2020 21:54 h

Un grupo de trabajadores de las auxiliares de Endesa en As Pontes se concentraron por la tarde delante del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento gallego, para urgir una salida. «Goberno, Xunta, Endesa, queremos solución xa!». Este era el lema de una de las pancartas que exhibieron, vigilados de cerca por la policía. Los sindicatos CIG, CC. OO. y UGT convocaron la protesta, que duró poco más de una hora.

Los operarios de las empresas exigen que se clarifique su futuro laboral, puesto que los datos sobre el número de afectados por la actual situación de la térmica pontesa que la compañía trasladó a la Mesa da Transición Xusta das Pontes «non coinciden cos que se manexan desde as centrais sindicais», como apuntó Alberto Amado, secretario del Sector Químico de la Federación de Industria de la CIG. El compromiso de empleo «é ata que se fagan as probas [de uso de biocombustibles en la planta], previstas para a primeira quincena de setembro». Pero no saben qué ocurrirá después y temen que se produzcan despidos. Entre los participantes en la concentración se encontraba Ana Pena, concejala de Industria de As Pontes. «La situación no es la más propicia para un acto de este tipo, por las restricciones del covid-19», reconoció. En todo caso, destacó «el valor simbólico» de llevar la protesta a la capital gallega, frente a la sede del Parlamento autonómico.