Los trabajadores de las auxiliares de Endesa se concentran en Santiago

AS PONTES 02/09/2020 21:52 h

Los sindicatos CIG, CC. OO. y UGT han convocado una concentración en defensa del empleo en las empresas auxiliares de Endesa para este jueves, entre las 17.00 y las 19.00 horas, delante del Parlamento gallego. «Estamos igual que nos últimos tempos, pendentes das probas con biocombustibles, e seguimos sen ter concretado o número de traballadores das auxiliares que están afectados. Os datos que trasladou Endesa á Mesa da Transición Xusta de As Pontes non coinciden cos que manexamos desde as centrais sindicais», explica Alberte Amado, secretario del Sector Químico de la Federación de Industria de la CIG.

Ante esta situación, un grupo de empleados de la industria auxiliar de la térmica pontesa se concentrará mañana delante del pazo de O Hórreo, arropados por vecinos de As Pontes y por compañeros de Endesa, «aínda que a convocatoria é exclusiva das auxiliares», recalca Amado. En relación con las pruebas con biocombustibles, «a previsión é que se fagan na primeira quincena de setembro, aínda que xa se retrasaron dúas ou tres veces. Parece que desta vez vai, pero sen ter confirmación oficial», reconoce.

Pendientes de las pruebas

«As garantías de emprego que manifestou Endesa, que están cumpridas aínda que non ao cen por cen, serían sempre ata que se fagan as probas, é o que manifestou a empresa nos medios de comunicación, que non ante os sindicatos. Está ese compromiso de mantemento de emprego ata despois das probas, pero unha vez que pasen non sabemos o que vai deparar, a previsión é de que poida haber despedimentos», manifiesta Amado.

Los operarios de las auxiliares han decidido trasladar la protesta a Santiago, «porque tanto o Ministerio de Transición Ecolóxica como a Xunta, coas responsabilidades que ten en materia de industria e emprego, teñen que velar por garantir o emprego de futuro e que se empece xa a definir que traballadores van estar afectados», remarca el representante del sindicato nacionalista.

La compañía había anunciado que la segunda tanda de pruebas se efectuaría a partir de la segunda quincena del mes de julio, en la Mesa de Transición Xusta de As Pontes, en la que participan el Ministerio de Transición Ecológica, la Consellería de Economía, el Concello pontés, los empresarios y transportistas de la villa y las formaciones sindicales.