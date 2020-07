El Racing de Ferrol tendrá que retrasar el inicio de la pretemporada por los protocolos del covid-19

0

El Racing no podrá comenzar la pretemporada el próximo lunes, día 3 de agosto, tal y como había previsto. Tendrá que esperar a los protocolos de la Federación Gallega de Fútbol sobre la vuelta al trabajo en un deporte de contacto como es el fútbol. «No sabemos si podremos comenzar a trabajar el martes, el miércoles de la próxima semana o más adelante, destaca Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, esta mañana me he reunido con José Ramón Lete para conocer de primera mano la situación y no queda otra que esperar. La anunciado es que la Federación Gallega de Fútbol publicará este lunes los protocolos de actuación para volver a entrenar. Sin embargo, es complicado para una categoría como la Segunda B, que es una competición nacional, pero no dependemos de la Liga de Fútbol Profesional, sino de la Federación Española de Fútbol. Tampoco tenemos los recursos de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional y nadie nos dice quién va a pagar los test, si hay que hacerlos, ni tampoco que empresa se encargará de hacerlos, o si cada club, por su cuenta, tiene que encargarse de buscar y pagar a una empresa que los realice. Todo tiene que estar muy claro, si son pruebas serológicas o PCR. De quién dependemos, Federación Gallega de Fútbol, Secretaría Xeral para o Deporte, Consejo Superior de Deportes o Federación Española de Fútbol. Además, el campo en el que entrenamos no es nuestro, es una instalación municipal y necesitamos su autorización para utilizarla».

Mouriz destaca que está preocupado por la situación, por no saber ni cuando empezará la próxima liga. «Primero se dijo que empezaría la segunda semana de octubre, después la primera semana de octubre y ahora se dice el 26 de septiembre. No sabemos si los aficionados podrán acceder a los campos de fútbol, ni si podremos hacer una campaña de abonados. Desde el pasado día 10 de marzo, en los clubes de la Segunda B no ha entrada ni un solo euro, pero el club ha tenido que hacer frente a los gastos habituales, desde jugadores a empleados y demás gastos habituales».

En cuanto a la plantilla, el club sigue con 13 jugadores con contrato para la próxima temporada, aunque Mouriz negocia con Carlos García para tratar de llegar a un acuerdo de rescisión. De esta forma, quedaría libre una ficha más para jugadores séniors.

En cuanto a los nuevos fichajes, Mouriz sigue sin confirmar nada, aunque se habla de Fernando Pumar, Jon García, Álvaro Bustos o incluso Aitor Pascual, que no seguirá en el Sabadell. Mouriz asegura que hay muchas frentes abiertos, pero que todavía falta gente por firmar. No descarta nada, incluso alguna renovación si no cuaja alguno de los fichajes previstos y hay alguna ficha libre.