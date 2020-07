Avalancha de peticiones para el Plan de Empleo de Cruz Roja en Ferrolterra

0

La Voz de Galicia BEATRIZ ANTÓN

ferrol / la voz 17/07/2020 09:41 h

El primer Plan de Empleo 2020 puesto en marcha en la comarca de Ferrolterra por Cruz Roja el pasado mes de febrero ha registrado una enorme demanda. Solo dos semanas después de su presentación en Afundación, el número de solicitudes ya superaba las doscientas. Justo antes del estado de alarma la cifra había subido a 369. Y durante el confinamiento las peticiones siguieron acumulándose hasta llegar a las 443.

«Sabíamos que la demanda iba a ser muy alta, pero no nos esperábamos estas cifras tan abultadas. Sin embargo, tampoco nos sorprenden tanto porque hay que tener en cuenta que antes del confinamiento la tasa de desempleo en Ferrolterra ya era bastante elevada y durante el estado de alarma todavía subió más», apunta Carmen Fernández, delegada especial de Cruz Roja Ferrol.

En esta primera convocatoria del 2020, el Plan de Empleo persigue el objetivo de lograr la inserción laboral de 114 personas pertenecientes a colectivos que lo tienen especialmente difícil a la hora de encontrar trabajo, como mayores de 45 años, amas de casa, jóvenes sin cualificación, trabajadores procedentes de sectores en reconversión, inmigrantes o refugiados de países en conflicto. ¿De qué manera se les pretende ayudar? Pues, sobre todo, mediante la creación de itinerarios profesionales que les ofrecen capacitación y prácticas en empresas de diferentes sectores.

A pesar de los atrancos que trajo consigo el confinamiento, 27 personas de las 108 que ya han sido entrevistadas por Cruz Roja han logrado finalizar su formación en dos itinerarios -uno sobre auxiliar de venta en supermercados y otro sobre peonaje industrial para la producción de conglomerado de cuarzo- y ahora realizan prácticas «con buen pronóstico en cuanto a consecución de objetivos» en dos empresas de la zona: Alcampo y Guidoni. «Seguramente no lograremos la colocación del 100% de esas 27 personas, pero esperamos que un alto porcentaje sí consiga emplearse en esos sectores», apunta Fernández.

Dos nuevos itinerarios

Además, en estos momentos, las técnicas del Plan de Empleo trabajan en la creación de dos nuevos itinerarios profesionales para alcanzar el objetivo de beneficiar a 114 personas en esta primera convocatoria del plan. «Esperamos ponerlos en marcha en septiembre y queremos que se centren en ofrecer formación y prácticas en empresas de dos sectores que pensamos que ahora están teniendo más empleabilidad a causa del covid-19: limpieza y almacenaje y logística», señala Fernández.

La delegada especial de Cruz Roja Ferrol es consciente de que el Plan de Empleo no va a lograr un trabajo para cada una de las 443 personas que han solicitado incorporarse al programa, pero la entidad no cierra las puertas a quienes finalmente se queden fuera de esta convocatoria, pues es posible que el año que viene se celebre una nueva edición. Además, a las personas que no entren en los itinerarios profesionales -que garantizan capacitación y prácticas- también se les puede ayudar de otras maneras, como ofreciéndoles orientación laboral personalizada y herramientas pasar saber cómo elaborar un currículo o comportarse en una entrevista.

De hecho, en los últimos meses la entidad ya ha facilitado formación en línea en esos campos a algunos de los solicitantes del Plan de Empleo, gracias a la colaboración de la Confederación de Empresarios, Espacio Vivo y Carlos y María Fotógrafos.

Casi 50 personas se hicieron voluntarias durante la crisis sanitaria

El confinamiento disparó las solicitudes de ayuda en Cruz Roja Ferrol, pero también hizo aflorar el espíritu solidario de muchas personas dispuestas a echar una mano. «No hicimos ninguna campaña de captación de voluntarios, sino que la gente empezó a llamar porque quería ayudar. Durante el confinamiento 47 personas se hicieron voluntarias de Cruz Roja en Ferrol, por lo que pasamos de contar con 115 a tener 162, y de momento, ninguno se ha dado de baja, aunque es posible que algunos de ellos no dispongan ahora de tanto tiempo para colaborar», apunta Fernández.

Gracias a todos esos voluntarios y a sus trabajadores, Cruz Roja prestó asistencia a colectivos vulnerables, mayores y niños de diferentes maneras: cubriendo sus necesidades básicas con vales económicos, entregando mascarillas, ofreciendo asesoramiento para pedir el ingreso mínimo vital, proporcionando tabletas y wifi a escolares para poder continuar con sus clases o dando apoyo y acompañamiento a ancianos que estaban solos.