«Está claro que conseguir un trabajo fijo es lo mejor que puede haber para nosotros»

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 14/07/2020 22:26 h

Natalia Veiga es consciente de que se enfrenta a un reto harto complicado. Navantia solo oferta una plaza de Operaciones de Laboratorio, especialidad que estudió hace muchos años, pero tendrá que medirse con otras 40 personas por conseguirla. «Es mi vocación, pero nunca tuve buena suerte y no trabajé de eso, siempre fui autónoma», explica. El pasado octubre se apuntó a una clase para prepararse el temario, aunque afirma que en el confinamiento le costó mucho concentrarse para mantener el ritmo de estudio.

También Lorena Pérez compitió por la misma plaza, aunque en su caso admitió que acudía sin preparación alguna.

Román Silvar, de 27 años, y Miguel Quintanilla, de 45, realizaron el examen para optar a uno de los 13 puestos ofertados en la especialidad de Construcciones Metálicas. Ambos se quejaron del temario indicado para prepararse las pruebas, y también de la «mala organización a la hora de poner las fechas de los exámenes». Acompañados de otros compañeros con los que coincidieron en alguna empresa, Román admitió que «conseguir un trabajo fijo es lo mejor que nos puede pasar», aunque sin escapar a la dificultad que entraña que solo uno de cada tres aspirantes podrá lograr ese objetivo.

Muchos meses llevan esperando casi un millar de personas para poder examinarse, en un proceso que no estuvo exento de dificultades. Algunos no ocultaron ayer su malestar y también sus suspicacias. «Foi moi opaco. Desde setembro non fixeron nada e estes días todo foron présas», criticaron algunos. La ilusión de un porvenir laboral despejado fue, no obstante, el denominador común para la mayoría de los asistentes a las pruebas.