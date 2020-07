Mouriz: «El Racing volverá al trabajo el lunes 3 de agosto»

0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / la voz 09/07/2020 09:04 h

El lunes día 3 de agosto, con el inicio de los entrenamientos de pretemporada, se pondrá en marcha el nuevo proyecto del Racing de Ferrol, que nace con el objetivo de subir a la Segunda División. En el fútbol no hay certezas, por lo que algo puede salir mal, aunque de partida el proyecto es ambicioso y se va a intentar. Ya no hay transición, ni medias tintas, esta vez el histórico club de fútbol ferrolano apostará fuerte por subir de categoría o meterse en la nueva Segunda B Pro, que se pondrá en marcha en un par de temporadas, como premio de consolación.

Todavía no se sabe cuándo arrancará la temporada, aunque se habla de mediados de octubre. Tampoco se sabe nada de los grupos, todavía faltan por disputarse los play off de ascenso a Segunda A y de Tercera a Segunda B. Sin embargo, el Racing es consciente de que los jugadores llevan sin competir desde los primeros días de marzo, por lo que quiere una pretemporada larga y planificará, en la medida de sus posibilidades, un buen número de partidos amistosos para recuperar el ritmo de competición.

El nuevo proyecto deportivo tendrá muchas caras nuevas. Será un bloque diferente al de la pasada campaña, formado en su mayor parte por esos jugadores que están por llegar. Hay once futbolistas con contrato en vigor, a los que se unen Catú, cedido en el Arousa, y de Carlos García, que está cedido en el Coria del Río. Sin embargo, los dos jugadores tienen un año más de contrato. Por lo tanto, ahora mismo, el Racing tiene 13 jugadores con contrato, de los que solo dos son jugadores menores de 23 años. Es decir, de las dieciséis fichas sénior que se permiten, once están ocupadas. Solo quedarían cinco huecos por cubrir, que serían siete, si finalmente Catú y Carlos García no regresan. Como es habitual, el Racing quiere respetar todos los contratos, aunque no se descarta negociar alguna baja si hacen falta huecos para traer a nuevos jugadores.

El caso de Pablo Rey

Sobre la no renovación del contrato de Pablo Rey, Carlos Mouriz es claro. «Ojalá se pudiera quedar en el Racing y colgara las botas en este club, aunque yo tengo el encargo de los propietarios de formar una plantilla con la que intentar subir de categoría. Necesito reforzar el equipo y para ello tengo que fichar a futbolistas. Con lo que te teníamos está claro que no nos llegaba para este objetivo. Tengo ya once fichas cubiertas. Si no encuentro lo que buscamos y tengo plazas libres, el primero en el que pensaré para renovar será Pablo Rey»

El equipo técnico

Emilio Larraz tendrá en la próxima campaña un nuevo equipo técnico. Llegará un segundo entrenador, un preparador físico, un entrenador de porteros y un fisioterapeuta. Tan solo Pío, el readaptador, que ayuda en la recuperación de los jugadores, pasará de trabajar en la base a hacerlo con el primer equipo. Además, Carlos Brage seguirá al frente de los servicios médicos y Gerardo Molina continuará realizando esa labor fundamental para los jugadores de ayudarlos cuando llegan a la ciudad y posteriormente en el día a día. En el caso de Miguel, el delegado, Mouriz tiene pendiente una conversación con él.

Protocolos

Por otra parte, el club está pendiente de los protocolos del Concello para la utilización del campo de fútbol de A Malata, así como de las pautas de la Federación Gallega de Fútbol para comenzar a entrenar. En el caso del municipio, el Racing tiene un problema a mayores, ya que sigue sin firmarse el acuerdo de cesión de las instalaciones. En varias ocasiones se adelantó que ya estaba listo, que solo faltaba firmar el nuevo convenio, aunque la situación sigue igual. Desde hace ya varios años, el Racing está en el campo de A Malata sin el necesario contrato.

Acuerdo con cuatro futbolistas

El director deportivo del Racing quiere incorporar a ocho o diez jugadores para reforzar el equipo y pelear por el deseado regreso a la Segunda División. Intenta buscar dos centrales de garantía, con oficio y talento, un medio centro defensivo, otro de creación, dos extremos y dos delanteros, uno de ellos de categoría sub-23. Es decir, pretende montar la columna vertebral de un nuevo equipo más competitivo. Destaca que el trabajo de los últimos días ha dado sus frutos. «Ya hay acuerdo con cuatro jugadores, a los que solo falta que manden el contrato firmado». Sin embargo, no quiere dar nombres, al menos hasta que todo esté cerrado.

También sigue a varios futbolistas que jugarán el play off a la Segunda A, aunque, en este caso, hay que esperar, ya que esta competición no arranca hasta el día 18 de este mes de julio y ver el desenlace de las eliminatorias.

Solo rumores

El asturiano Álvaro Bustos, el vasco Isaac Aketxe o el delantero extremeño Rubén Mesa, que la pasada temporada jugó en el Rayo Majadahonda, son tres de los futbolistas con los que se ha visto mezclado el nombre del Racing. Varias informaciones de distintos medios aludían a que el Racing se interesó por ellos. Sin embargo, Carlos Mouriz señala sobre este tema que en parte es cosa de sus representantes y agencias. «Sí es verdad que el nombre de alguno de ellos aparecía en una lista de jugadores que han ofrecido al Racing de Ferrol, aunque yo, de forma personal, no he hablado ni con la agencia, el representante o directamente con ninguno de los tres futbolistas».

El director deportivo del Racing reconoce que son buenos jugadores pero que no se negocia con ellos.