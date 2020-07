El TSXG obliga al Concello a pagar pluses a trabajadores

0

04/07/2020

El sindicato CSIF emitió un comunicado en el que destaca la «importantísima sentencia» del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras una reclamación del 2018 contra el Concello de Ferrol en relación a las retribuciones del personal municipal. Según el sindicato, «o Tribunal expón que é o propio Concello o que, polas razóns que ven a dicir agora ou por outras, non aprobou a RPT, pero ese feito non pode perxudicar aos traballadores». Es por esto que, según subraya, «a sentencia da a razón ao argumentado por CSIF recoñecendo que o Concello de Ferrol veu desnaturalizando o abono da nocturnidade/festividade, ao consideralo, erroneamente, como un complemento de produtividade cando non o é, e condena a que o Concello retribúa as cantidades correspondentes en concepto de nocturnidade/festividade durante os períodos vacacionais, permisos e licenzas regulamentarias, así como os atrasos correspondentes ao período de cinco anos».