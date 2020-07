Los afectados critican la pasividad de la Xunta frente a los destrozos de jabalíes y lobos

0

FERROL 04/07/2020 22:24 h

La Asociación de Prexudicados Pola Fauna Salvaxe (Aperfasa-Galicia) denuncia engaños e indiferencia por parte de la Xunta ante los estragos causados por los animales salvajes, principalmente lobos y jabalíes.

Informan de la desestimación de las ayudas para paliar y prevenir los daños causados por estos seres, debido a «que se esgotou o crédito». Las negativas suceden 19 meses después de la solicitud y más de nueve tras la resolución, dictada el 25 de septiembre de 2019. Además, explican que tenían un compromiso de la directora xeral de Patrimonio Natural, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por el que se ampliaría la partida presupuestaria si fuese necesario para que todos pudiesen quedar cubiertos.

«A fauna salvaxe mata e estraga as producións da xente do rural, o que supón perdas económicas gravísimas», manifiestan desde el colectivo. También apuntan a la clase política, que, «en plena campaña electoral, só vai ao rural facerse fotos. Non se sabe a súa postura ante a petición de rebaixa da poboación de fauna salvaxe», una medida que llevan tiempo pidiendo. «Están interesados noutras cousas que en solucionar o maior problema do rural», critican.