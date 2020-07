Pontón anuncia en Recimil una política de vivienda «que facilite unha oferta a prezos accesibles»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ferrol 01/07/2020 13:25 h

La candidata nacionalista a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se desplazó esta mañana hasta el barrio ferrolano de Recimil, integrado por un millar de viviendas de protección pública, para explicar las propuestas del BNG en materia de acceso a una vivienda «digna», tanto en régimen de compra como de alquiler, «para a clase traballadora e clase media e aqueles colectivos, como a xente moza, que por nivel de ingresos teñen moitas dificultades para acceder a unha vivenda, nun país no que os salarios están á cola da medida do Estado».

«O compromiso dun goberno liderado polo BNG é poñer en marcha unha política de vivenda que garanta que o dereito das persoas a unha vivenda digna sexa efectivo e non papel mollado», indicó Pontón, que criticó que «lamentablemente nestes once anos, o goberno do PP deixou de lado a política pública de vivenda pensando máis nos intereses das empresas construtoras».