La Voz de Galicia Ramón Loureiro

01/07/2020 23:31 h

Alberto Núñez Feijoo apuesta por una Galicia «fiable, estable e ben xestionada». Y lamenta el «peche de industrias» que en Galicia «funcinonaban desde hai moitos anos, como «a central térmica de As Pontes, Ence ou Alcoa».

Así lo recalcó esta tarde en Narón, en el transcurso de un acto electoral en el que manifestó, también, que «a gran maioría dos galegos quere unha Galicia estable e que dea confianza para desenvolver proxectos vitais e profesionais».

Por un futuro mejor

Feijoo lamenta que «desde o 2018 estean sen investir os 750 millóns de euros destinados ás fragatas». Y recalca, además, que la mayoría de los ciudadanos «quere un rural do que poder vivir e no que poder vivir, quere que a riqueza do noso mar sexa benestar para os que o traballan...».