Las grandes firmas inauguran las rebajas sin aglomeraciones

La Voz de Galicia beatriz antón

ferrol / la voz 25/06/2020 16:49 h

Las rebajas de verano ya están aquí. El grupo Inditex decidió romper su tradición de inaugurar la temporada estival de descuentos el último viernes de junio, y este mismo jueves -un día antes de lo esperado- levantó la persiana con los carteles de rebajas luciendo en los escaparates de sus tiendas del centro comercial Odeón de Narón, donde otras grandes firmas ya las ofrecen desde hace varios días. En Women’s Secret comenzaron hace dos semanas; en Mango, el 18 de junio; y en H&M, el lunes pasado.

El pistoletazo de salida de las rebajas en estas grandes firmas ha arrastrado a otras marcas del gigante comercial de A Gándara a adelantar también la campaña, como es el caso de Ulanka, Korner o Inside, que comenzaron hoy con los descuentos, mientras que otras prevén hacerlo mañana, viernes, como Calzedonia, La Premiére o Intimissimi.

En cualquier caso, el arranque de la campaña en buena parte de los establecimientos de Odeón ofrecía a media mañana de este jueves una fotografía bien distinta a la de años pasados. Aunque se notó más movimiento y en algunas tiendas ya había clientes esperando para entrar antes de que se subiese la persiana, lo cierto es que la tónica dominante fue la tranquilidad, sin grandes colas ni aglomeraciones. «Estas rebajas no tienen nada que ver con las del verano pasado. Durante el confinamiento, mucha gente se acostumbró a la compra on line y ahora ya está habituada a comprar de esa manera, sin tener que desplazarse a la tienda», anota una dependienta de Zara, una de las firmas que está registrando más afluencia de público hoy. «Para la situación en la que estamos, está habiendo bastante gente, aunque no es lo mismo que otros años, y además, las rebajas de verano siempre son más flojas que las de invierno», explica una empleada de Stradivarius.

Desconocimiento

Además de la restricciones que impone el covid-19, otro factor que pudo influir en que los establecimientos de Odeón no estuviesen tan abarrotados esta mañana es que mucha gente ni siquiera se enteró de que las rebajas comenzaban hoy en las firmas del grupo Inditex y en otras marcas que también abren sus puertas en el centro comercial naronés. «Yo lo supe por casualidad, porque fue mi cumpleaños y me regalaron varias cosas de Zara que quise cambiar y, al entrar en la web, vi que ya había rebajas. Vine un poco preocupada pensando que iba a haber muchísima gente, y la verdad es que no, está todo bastante tranquilo y se puede comprar sin agobios», apuntaba a media mañana Alicia, una clienta que se acercó a Odeón en la primera jornada de promociones.

Lo mismo les sucedió a Lusi y Lidia, dos amigas naronesas que acudieron al centro comercial porque a la primera se le ocurrió preguntar cuándo comenzaban las rebajas a una dependienta a principios de esta semana, pensando que no comenzarían hasta el 1 de julio, y descubrió que ya arrancaban este jueves.

«Primero miramos por Internet, porque íbamos a tiro fijo, pero al ver que en la web ya se había agotado lo que queríamos, vinimos para ver si lo había en la tienda, pero nada. No encontramos lo que buscábamos, pero al final siempre picas», comentaba Lusi tras gastarse en torno a cien euros en Zara y Parfois.

Además del uso de las mascarilla y la necesidad de guardar las distancias, el covid-19 también ha traído otros cambios a Odeón, donde algunas tiendas han decidido adelantar su cierre a las nueve de la noche, ante la ausencia de clientes entre esa hora y las 22.00. «La gente ya no viene a Odeón a pasear, sino que compra y se va. Además, con la pandemia se ha acostumbrado a no estar por ahí hasta tan tarde y a recogerse en casa más temprano», señala Rosa, una empleada de la tienda de Calzedonia.

«Han primado a las cadenas y a los pequeños nos dejan de lado»

Mientras en Odeón buena parte de los escaparates ya lucen este jueves los carteles de las rebajas, en el centro de Ferrol son la excepción y solo se pueden ver en grandes firmas como Adolfo Domínguez, que tras más de tres meses sin actividad reabrió sus puertas y lo hizo con las promociones ya en marcha.

«Con esta situación tan difícil que atravesamos, habíamos pedido al Gobierno y a la Xunta que las rebajas no empezasen hasta agosto, pero no nos han escuchado, y como siempre, han primado a las cadenas y a las grandes firmas y a los pequeños nos dejan de lado», critica el presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Cristóbal García Nores.

«Poner las rebajas tan pronto no nos beneficia en nada, porque estuvimos mucho tiempo cerrados y ahora las ventas están siendo muy flojas, pero como los grandes ya las han puesto no nos va a quedar más remedio que iniciarlas también en estos días...Mañana, pasado o a partir del 1 de julio», añade García Nores.