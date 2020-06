San Xoán redobla el precio de la sardina en el Mercado da Magdalena

0

La Voz de Galicia B. Antón

Ferrol 23/06/2020 12:03 h

Esta noche no habrá grandes hogueras en las playas y plazas de los municipios de la comarca a causa del covid-19, pero las restricciones que impone la pandemia no han mermado las ganas de sardinas por San Xoán. Y si no que se lo pregunten a los placeros del Mercado da Margadela de Ferrol, donde esta mañana se ha registrado un gran trasiego de clientes en busca del producto estrella de la noche más mágina del año en Galicia.

Lo que no se esperaban algunos es que la sardina alcanzase precios tan elevados como los que a primera hora de la mañana ya mostraban algunos mostradores de la principal plaza de abastos de la urbe naval, donde el preciado pescado se está vendiendo hoy a entre 10 y 16 euros el kilo, cuando el pasado sábado se podía adquirir por 6, 7 y 8 euros.

«Pensamos que al no haber hogueras oficiales no iba a venir tanta gente en busca de sardinas, pero la verdad es que sí que está habiendo bastante demanda, tanto de particulares como de restaurantes», comenta la pescantina Esmeralda Prieto. La pequeña se está vendiendo esta mañana en A Magdalena a diez euros, y la más grande, a 15 y 16.

«Este año no haremos hoguera, pero a las sardinas no renunciamos», comenta María, una clienta habitual de la plaza que esta mañana acudió al Mercado Central de A Magdalena en busca de tres kilos del pescado más sabroso y popular del verano.