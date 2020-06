Arturo Lamas: «Teremos que adaptarnos aos cambios, incluso á hora de ensaiar»

0

La Voz de Galicia R.L.

12/06/2020 23:30 h

«O distanciamento social que esixen as recomendacións sanitarias derivadas da loita contra o coronavirus vai determinar moito o noso día a día», dice el presidente del Toxos, Arturo Lamas.

«Temos que ter en conta que, á hora de retomar o funcionamento das nosas escolas -subraya el presidente del Real Coro- vai ser imprescindible facelo cun xeito de traballar que non ten nada que ver, xa, co que se poñía en práctica antes da aparición do coronavirus. Por iso imos ir vendo -explica- de que maneira nos podemos adaptar a esas novas esixencias na nosa dinámica de traballo, ao tempo que retomamos o noso funcionamento normal». «Porque hai que ter en conta, tamén -añade Lamas-, que as esixencias de distanciamiento social influirán en todo. Pero está claro que teremos que adaptarnos aos cambios, incluso á hora de ensaiar. Son circunstancias completamente novas».