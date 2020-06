Los hermanos que vivían con 17 perros regresan a sus casa de A Graña

0

La Voz de Galicia Bea abelairas

Ferrol 11/06/2020 13:49 h

Los dos hermanos que vivían en su casa de A Graña con 17 perros y en una infravivienda han regresado a sus casas. De hecho, lo hicieron apenas unas horas después de que la policía entrase en su vivienda, se llevase los canes con la ayuda de la lacería de Mougá y a los dos hermanos al servicio de Urgencias para una valoración psiquiátrica. Los portavoces municipales explican que los servicos médicos no encontraron razones para que estos dos vecinos de A Graña se quedasen ingresados y precisan que poco más se puede hacer desde los servicios sociales municipales. Hace más de una década que tienen conocimiento de que estas dos personas se acercan a diario al centro de la ciudad para recoger alimentos en los contenedores, pero matizan que solo han pedido una ayuda hace años y se le concedió.

Tampoco existe un expediente judicial para valorar sus capacidades y eso limita que la administración pueda prestarles ayuda si no la solicitan ellos mismos o algún allegado. Algunos vecinos pudieron ver a los dos hermanos esta misma mañana en su recorrido habitual, aunque no ya acompañados por los dos perros de raza pequeña de los que no se separaban. Tanto estos canes, como los otro quince que estaban en la casa están en el refugio de Mougá. Los responsables municipales detallan que han explicado a sus propietarios que no los tenían en buenas condiciones y que por eso se los han tenido que retirar. Asimismo, tratarán de que colaboren para entrar en algún programa con el que puedan mejorar su calidad de vida.