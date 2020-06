0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

03/06/2020 05:00 h

A editorial Paraninfo ven de publicar este libro penso que moi oportuno. Estamos metidos nunha crise sen precedentes, aínda que moitos políticos andan no seu mundo sen querer baixar á terra dos mortais. Como aqueles filósofos da comedia de Aristófanes, «as nubes». Eu diría que andan en Babia. O libro repasa os momentos de industrialización de España: o proteccionismo de Cánovas. O plan de Maura, a estatalización de Calvo Sotelo (ditadura de Primo de Rivera), a autarquía do INI e máis estatalización ... E que dicir da ausencia de políticas industriais da Democracia?

Algúns falan de liberalización, outros de desindustrialización, outros de privatizacións e corruptelas, de entrada do capital exterior, envizcado polas xenerosas axudas e promocións do Estado...

O panorama non é alentador porque no ruído político e mediático non se escoitan ben aos que pensan neste tema vital. A industria é algo que non se improvisa: Faltan capitais e faltan operarios especializados e adestrados... Os capitais poden vir logo, se atopan incentivos. O persoal necesita escola. Non nos vale o exemplo da escola obreira dos ingleses ?

Hoxe temos en España capacidade de formación, aínda que se pode perder nun Estado débil e sen política educativa axeitada. O confinamento tamén é ocasión e serve para recollerse en silencio e escoitar a voz dos especialistas. É un momento para aproveitar o talento pero tamén un momento perigoso de angustia e pesimismo. Coidado logo cos cantos de serea.