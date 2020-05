Odeón recupera el pulso con la reapertura del 80% de sus operadores

0

La Voz de Galicia Beatriz Antón

25/05/2020 13:11 h

Coincidiendo con el inicio de la fase 2 de la desescalada, el centro comercial Odeón de Narón reabrió esta mañana sus puertas con estrictas medidas de seguridad e higiene y una reducción del aforo al 30% en los pasillos y al 40% en el interior de los establecimientos. Según explica el gerente en funciones del gigante comercial de A Gándara, Juan Carlos Gómez, en este primer día de actividad han levantado la persiana un 80% de los establecimientos, mientras que el 20% lo harán próximamente. Algunos de estos últimos recuperarán la actividad en pocos días, como H&M, Tiger o Nails Factory, que abrirán a mediados de esta semana, mientras que otros tardarán más. Es el caso de los cines Odeón o el parque de colchonetas Urban Planet, cuya reapertura todavía no tiene una fecha fijada en el calendario y probablemente no se producirá hasta bien entrado el mes de junio.

«Nuestra máxima preocupación es que tanto los clientes como los trabajadores se sientan seguros y cómodos y por eso hemos extremado las medidas de seguridad. Todo el centro se ha desinfectando a conciencia, las labores de limpieza se han intensificado y se han colocado señales por diferentes puntos para recordar la importancia de mantener la distancia de seguridad», apunta Juan Carlos Gómez.

En el interior de las tiendas, el aforo está limitado al 40%, lo que supone, por ejemplo, que en Zara puede haber como máximo 193 personas; en Massimo Dutti, 22; en Bershka, 113; o en Intimissi, 26. «Ha habido movimiento desde primera hora, pero sin agobios, así que se lleva muy bien. Además, la gente está siendo muy responsable y cumple las normas», comentaba una dependienta a media mañana a la entrada de Pull& Bear, donde los clientes debían desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al establecimiento.

Entre los primeros clientes que visitaron de nuevo el centro comercial se encontraba Sonia, una naronesa que acudió a Odeón acompañada de sus dos hijos, Alba y Xavi.«Venimos a devolver unas cosas que le regalaron a mi hija en febrero y también para echar un vistazo en las tiendas. He visto que se han tomado bastantes medidas de seguridad y eso me da mucha tranquilidad», comentaba Sonia a las puertas de Zara. Allí, gracias a sus amplias instalaciones, no se llegaron a formar colas por la mañana. Sí lo hicieron en cambio, en tiendas más pequeñas como Calzedonia, donde algunos clientes esperaban pacientemente en las inmediaciones de la puerta a que otros saliesen para poder entrar. «Yo soy celadora, así que ya estoy acostumbrada a tomar medidas y vengo muy tranquila. Creo que si todos llevamos la mascarilla, mantenemos la distancia y cumplimos con la higiene de manos no tiene que haber problema. Lo fundamental es que todos seamos responsables», apuntaba mientras esperaba para entrar Patricia, que se acercó a Odeón junto a su hija Claudia para «mirar unos biquinis»