Javi Rey quiere formar parte del ambicioso proyecto del Racing para subir a Segunda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 25/05/2020 18:46 h

Javier Villar Rey (Pontevedra, 29 años) es uno de los jugadores de la plantilla racinguista que tiene contrato en vigor para la próxima campaña de liga. Una temporada especial, en la que el Racing deberá de confeccionar un gran equipo para pelear por una plaza en la Segunda A o al menos clasificarse para la Segunda B Pro, la nueva categoría intermedia que se podrá en marcha dentro de dos temporadas. Es probable que Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, tenga que abordar grandes cambios en la actual plantilla verde, ya que necesitará al menos ocho o nueve refuerzos, aunque Javi Rey podría ser de la partida ya que es un jugador contrastado, capacitado para echar una mano si las lesiones le dejan recuperar su mejor nivel.

«El Racing —asegura Javi Rey— tiene que salir a salir por el ascenso a la Segunda A. En la pasada campaña, el objetivo era la permanencia en la categoría, que finalmente se consiguió, aunque fuera sufriendo durante algunos momentos. Creo que el Racing tiene que ir dando pasos hacia delante, como ha dicho Carlos Mouriz. Por lo que se habla, se va a realizar un proyecto muy ambicioso y por mi parte, yo estoy dispuesto a asumirlo. Yo soy de los que le gustan los retos difíciles y estaría encantado de pelear por ascender de categoría. Lo más importante es hacer un buen equipo, en la actual plantilla hay futbolista de una gran calidad y habrá que pelear por estar lo más arriba posible».

Javi Rey admite que el formato de la temporada que viene es complicado. «En la primera fase van a ser pocos partidos, en ese subgrupo de solo diez clubes. Van a contar mucho los resultados. Si empiezas mal, será difícil recortar puntos, ya que es una liga corta. Necesitaremos hacer una buena pretemporada, estar mentalizado de que hay que empezar a tope desde el primer encuentro, afrontar cada uno de ellos como si fuera una final. Si te vas quedando, luego será complicado recuperar. Para estar arriba, que es lo que quiere el club, hay que salir a tope y con la confianza de que todos queremos estar ahí».

Sobre su rendimiento en la pasada temporada de liga, la que no pudo concluir por el coronavirus, admite que le costó mucho ponerse en forma después de tantos meses parado por una lesión en la rodilla. «Fue difícil para mí, ya que fue una lesión muy dura. Ahora estoy contento de la forma en la que me recuperé, de la ayuda que tuve del club y, en general, de todo el mundo. No tengo ninguna molestia, estoy contento desde que volví al equipo. Le pena fue que cuando ya estaba comenzando a recuperar las buenas sensaciones, incluso había conseguido la titularidad, fue muy mala noticia tener que parar. Fue un palo, ya que me encontraba genial, aunque ya solo pienso en lo que viene, no queda otra, hay que ser positivo».

Adaptarse a la categoría

A nivel colectivo, sobre la pasada temporada de liga, Javi Rey explica que fue un año difícil. «Veníamos de ascender de Tercera y siempre es difícil subir una categoría, adaptarse en poco tiempo. Creo que empezamos regular, tuvimos dificultades para asentarnos en la categoría, posteriormente pasamos por una buena racha, en la que el equipo estuvo varios partidos sin perder, sacando puntos e incluso llegamos a ser de los mejores del grupo. Posteriormente, volvimos a caer en una mala rutina, los goles no entraban y nos creó problemas, ya que comienzas a desconfiar de que en cualquier acción el rival que hace gol. Fueron curvas, aunque volvimos a coger una buena racha y conseguimos encaminar el objetivo de lograr la permanencia. Es más, yo creo que acabaríamos la temporada en una buena posición. Yo no pude aportar mucho ya que tampoco pude disputar muchos partidos, aunque estoy contento de volver a sentirme futbolista y de ayudar al equipo tras estar muchos meses parado por la lesión. Creo que en los dos últimos encuentros ya me encontraba muy bien, volvía a salirme todo y estaba muy contento», asegura.

Grupos por proximidad geográfica

Sobre la confección de los cinco grupos de Segunda B para la próxima temporada de liga, Javi Rey indica que deberían de ser por proximidad geográfica. «No le veo sentido a lo que están comentando de que tendremos que jugar contra un equipo de Alicante o cualquier otra parte de España. No lo entiendo, lo lógico es jugar con los clubes gallegos y los que estén más cerca, Asturias o Castilla y León. Es lo que todos pensamos y espero que así sea, aunque ya se verá en qué queda todo».

El medio centro pontevedrés del Racing asegura que Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, todavía no habló con él. «Yo soy de los que tengo un año más de contrato en el club y supongo que primero hablará con la gente que no tiene contrato para tratar de solucionar su situación. Yo, en principio, no cuento con que me digan nada, ya que tengo un año firmado. Por lo tanto, solo estoy a la espera de hablar con ellos pero siempre pensando en la próxima campaña».