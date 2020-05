Los sindicatos discrepan sobre la seguridad en Navantia

0

La Voz de Galicia carmela lópez

ferrol / la voz 21/05/2020 17:36 h

El parón del miércoles en la factoría ferrolana de Navantia por el incumplimiento de los protocolos de seguridad derivados del covid-19 y la reanudación de la actividad en la jornada de ayer ha motivado críticas por parte de algunos sindicatos. En concreto, la CIG cuestiona la decisión de la mayoría del comité de asumir las promesas de la dirección y, por lo tanto, la reincorporación de todo el personal que el martes estaba en activo, «asumindo a posibilidade do incumprimento destas promesas». Y se pregunta de «qué servíu a mobilización, ou era só unha escusa para que alguén lavara a cara?», añadiendo que con la salud no se juega.

Por su parte, el sindicato CGT asegura, también a través de un comunicado, que la seguridad en Navantia sigue sin estar garantizada. «Se o martes non se daban as condicións e o mércores non se traballou, incluída a limpeza, ¿cómo é posible que o comité decidise que hoxe -por ayer- sí hai condicións para traballar?», pregunta, añadiendo que para el reingreso de los trabajadores tienen que estar garantizadas las condiciones de seguridad.

Según este sindicato, esas condiciones pasan por realizar inversiones en recursos materiales y humanos concretos.

Críticas de Acciona a UGT

El comité de Acciona, compañía encargada de la limpieza, también salió al paso de la polémica, para «desmentir totalmente el comunicado de UGT en el que se relaciona el conflicto surgido en el astillero con la empresa Acciona». Insiste en que el origen del mismo «radica en la falta de control del flujo de trabajadores, en el incumplimiento de la garantía de respetar el distanciamiento en los vestuarios» y en otras cuestiones vinculadas al protocolo de prevención de Navantia en relación al covid-19.

El comité de Acciona sostiene que las afirmaciones de UGT ponen de manifiesto el desconocimiento total de este sindicato de la situación e invitan a sus representantes a centrarse en defender a los trabajadores «en lugar de defender los intereses del conjunto de empresarios de la industria auxiliar, a costa de la salud de los empleados»