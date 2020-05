Javier Marías y el corazón de la literatura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ramón Loureiro

18/05/2020 20:17 h

Si aceptan ustedes el consejo (quizás sería más preciso decir la sugerencia) de un amigo, y si en consecuencia me permiten hacerles una nueva recomendación de lectura, no dejen de adentrarse de manera decidida en los libros de Javier Marías, que habita el corazón mismo de la literatura. Nacido en Madrid en el año 1951, Marías, el autor de «Mañana en la batalla piensa en mí», es uno de los grandes narradores europeos contemporáneos. Y una voz absolutamente única (de hecho, yo aun diría que irrepetible) en el panorama actual de las letras hispánicas. Firme candidato al Premio Nobel de Literatura -que a mí me parece que recibirá, y ojalá no me equivoque, mucho antes de lo que algunos piensan-, Javier Marías encarna muy bien esa figura del novelista (y permítaseme citar a Faulkner) como el hombre "habitado por las voces", como "oscuro hermano de sí mismo": como el autor cuya mirada nos permite caminar entre las sombras, sin pretender por ello iluminarlas necesariamente. Cada página suya es siempre una invitación a mirar más lejos, a avanzar hacia lo inaprensible. Es, además, un magnífico traductor y un formidable articulista. Y, por si fuese poco, también (es), en sí mismo, un camino abierto hacia la obra de otros grandes escriores, desde el ya citado Faulkner hasta Juan Benet, pasando, cómo no, por Cervantes.