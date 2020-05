Dani Abalo. «Me gustaría seguir en el Racing y demostrar de lo que soy capaz»

0

Ferrol 15/05/2020 17:39 h

Dani Abalo fue uno de los refuerzos del Racing en la pasada temporada, aunque el jugador no cumplió con las expectivas por lo que primero acabó en el banquillo y en otros encuentros hasta se quedó fuera de las convocatorias. Se esperaba mucho más de un jugador con su talento y experiencia, aunque no se adaptó a la categoría. «Individualmente no estoy contento con mi rendimiento, dice el jugador, aunque creo que colectivamente muy pocos estuvimos a nuestro mejor nivel y eso provocó los altibajos del equipo durante toda la temporada».

El jugador tiene un año más de contrato en el Racing, aunque el director deportivo, Carlos Mouriz, todavía no habló con él para decirle que seguirá en el equipo. «Me encantaría seguir en el Racing, asegura el jugador, tengo ganas de intentan demostrar de lo que soy capaz».

Sobre la próxima temporada de liga destaca que todo es impredecible. «Ahora mismo es muy difícil saber qué puede pasar en el futuro». Sobre si el Racing necesitaría reforzarse para la próxima temporada indica. «Es una cuestión que compete al entrenador, pero creo que hay muchos jugadores de un gran nivel en la actual plantilla».

Sobre la forma de finalizar la actual temporada indicó. «Para mí, lo más justo habría sido cancelar la temporada, pero sé que eso traería mucha cola, sería difícil tener a todos los clubes contentos en estos casos. Sin embargo, creo que si hay ascensos, también debería de haber descensos. Si se suspende la competición, lo más justo habría sido que ascendieran los primeros de cada uno de los cuatro grupos de la Segunda B».

El jugador de Poio, que ha jugado varios años en el extranjero, también descarta volver a salir fuera. «Regresé a España, hace dos o tres años, con la idea de no volver a salir. La ideas era acabar mi carrera jugando cerca de casa. Después de tanta vuelta, es un poco lo que me tocaba».