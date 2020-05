Ricardo Carvalho Calero explicado a los niños

0

14/05/2020 22:56 h

La Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística, entidad que agrupa a personas de todos los perfiles y asociaciones de los más diversos ámbitos, aunque fundamentalmente vinculadas al mundo de la educación, ha puesto en marcha una iniciativa destinada a acercar a los escolares de edades comprendidas entre los tres y los doce años la figura y la obra de Ricardo Carvalho Calero. Debido a la imposibilidad de llevar a cabo actividades de tipo presencial a raíz de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, la Coordinadora, en colaboración con la editorial ferrolana Embora, ha iniciado la distribución gratuita, a través de la Red, de una unidad didáctica publicada en torno al cuento de Carvalho «As pitas baixo a choiva». Un relato para niños en el que el intelectual y escritor ferrolano recuerda, en cierto sentido, su propia infancia. La publicación está coordinada por Xosé Manuel Pazo y Xil López Sánchez. Y se puede acceder a su contenido libremente a través.de ala dirección web http://aspitas.gal. El enlace da acceso, a través de la Red, además de al propio cuento de Carvalho Calero, a cuatro piezas musicales inspiradas en el relato, así como a la unidad didáctica propiamente dicha, que tiene como objetivo último, según sus responsables, «dar a coñecer de maneira lúdica a figura de Carvalho a ese sector do poboación, os nenos, que á fin e o cabo son os que farán transcender, de cara ao futuro e tamén dentro das propias familias. a figura do autor ferrolán homenaxeado con motivo do Día das Letras Galegas». La Coordinadora de Equipas de Normalizacion Lingüistica está haciendo llegar esta publicación digital, a través de Internet, no solo a los centros educativos de toda Galicia, sino también a instituciones y asociaciones de ambos lados del Atlántico, incluyendo aquellos colectivos que se encargan de mantener viva la cultura gallega en países como Inglaterra, Cuba, Estados Unidos y la República Argentina.