Los centros educativos reabren sus puertas para la inscripción de nuevos estudiantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 11/05/2020 16:49 h

Los centros educativos de la comarca reabrieron ayer sus puertas para reanudar los trámites de admisión de nuevos alumnos para el curso 2020-2021. El plazo ordinario de inscripción comenzó el pasado 1 de marzo y debía haber finalizado el día 20 de ese mismo mes, pero el proceso quedó interrumpido por el estado de alarma. Ahora los padres disponen de plazo hasta el día 18 para entregar la documentación.

El horario de atención depende de cada centro. Algunos colegios, como el Cruceiro de Canido, han establecido un sistema de cita previa para garantizar el acceso escalonado de los padres. Y hay algunos centros en los que el horario incluso se ha ampliado para facilitar los trámites a las familias que necesitan conciliar. Es caso del IES Sofía Casanova, donde se han establecido dos turnos de atención a los padres, uno de mañana y otro de tarde.

Respecto a la posible vuelta de parte del alumnado el próximo día 25, desde los centros educativos explican que todavía no tienen ninguna comunicación oficial de la Xunta. Según el plan de desescalada diseñado por el Gobierno, en la fase 2 las aulas está previsto que los centros abran sus puertas a menores de seis años, alumnos que necesiten refuerzo, y estudiantes de los últimos cursos de cada etapa, especialmente ESO, Formación Profesional y Bachillerato.

Muchos docentes, sin embargo, no ven clara esta medida. Teresa Sebio, directora del Sofía Casanova, cree que no vale la pena «correr riesgos» para reanudar las clases presenciales por solo dos semanas, ya que la evaluación está fijada para el 5 de junio. Y desde el Cruceiro, la directora, Conchi Requejo, también muestra su rechazo. «Entiendo que los padres necesitan conciliar, pero es muy difícil controlar a un niño de Infantil. Necesitaríamos dos cuidadoras por cada niño para vigilar que no se toquen entre ellos ni el material».