El Racing de Ferrol comienza a planificar la próxima temporada

0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 07/05/2020 18:04 h

Tras dos meses de impás, en espera de lo que se decidiera sobre la forma de acabar esta temporada la Segunda B, en las oficinas del Racing ya se han puesto manos a la obra para planificar la próxima campaña. Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, hablará en los próximos días con los jugadores de la plantilla para negociar su futuro. Los jugadores arrancarán oficialmente sus vacaciones, aunque ya llevan casi dos meses en sus casas. Diego Rivas, Chema Leobalde, Diego Seoane, Quique Fornos, Rivada, Javi Rey, Fernando Beltrán, Dani Abalo, Joselu, Javi Sanmartín y Álex López, así como Catú y Carlos García, que salieron cedidos esta temporada, tienen contrato en vigor para la próxima campaña, aunque es probable que con alguno de ellos se trate de rescindir el contrato. Además, también cabe la posibilidad de que se trate de renovar a alguno de los que finalizan su contrato. También se comenzará ya a buscar refuerzos para planificar el equipo de la próxima campaña. Además, el técnico maño Emilio Larraz también tiene un año más de contrato en el club racinguista.

El director deportivo del Racing acepta la forma de finalizar la temporada en la Segunda B, aunque no le parece que haya sido de una forma justa. «El Racing era partidario de que se diera por finalizada la temporada. Todo se había retrasado mucho, los jugadores llevan casi dos meses en casa y los contratos de los jugadores acaban el día 30 de junio. Entiendo que era difícil volver a jugar. Sin embargo, no me parece correcto la forma en la que han decidido acabarla. Hay cuatro clubes que se libran del descenso y otros cuatro sea sea exprés o cómo sea, van a disputar un play off de ascenso. A nosotros, con 30 puntos en juego, nos han dejado sin posibilidad de pelear por las plazas de la Copa del Rey, que para un presupuesto como el nuestro, supone un ingreso importante. A otros clubes, que hicieron grandes inversiones en el mercado invernal, los han dejado sin posibilidad de pelear por las plazas del play off. Es que con 30 puntos en juego hasta el último se hubiera podido meter en plazas de play off. Hay una srie de clubes que han sido claramente perjudicados».

La propuesta de los gallegos

Añade que: «La propuesta de los clubes gallegos (Pontevedra, Racing y Coruxo), que llevó Rafael Louzán a Madrid no jugar más y anular la competición. Sin embargo, no sé lo que habrá pasado en esa reunión, si triunfaron otras propuestas y la nuestra se quedó atrás».

A Carlos Mouriz le preocupa mucho la forma en la que se organizará la Segunda B en la próxima temporada. «Hablán de cinco grupos de Segunda B, aunque no se sabe cómo se conformarán los grupos, si será por proximidad geográfica o de otra forma. Que si solo se juega una vuelta y luego se crean subgrupos. Son muchas cambios, parece algo irreal, de los que todavía no sabemos los detalles con claridad. Mañana viernes hay una nueva reunión en Madrid, a ver lo que sale de allí, si se cambia algo o sale todo de la misma forma».