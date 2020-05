Xulio López Valcárcel, una de las más brillantes voces de la poesía contemporánea

0

La Voz de Galicia ramón Loureiro

04/05/2020 23:38 h

De Xulio López Valcárcel bien podría decirse, como del tan recordaño y añorado Ramiro Fonte (o como de Miguel Anxo Fernán-Vello), que en su escritura no hay obra menor. Todos cuantos libros ha publicado López Valcárcel a lo largo de su vida son fruto del más alto nivel de exigencia; de un nivel de exigencia, y esto importa mucho resaltarlo, que nace del íntimo convencimiento de que la palabra poética es, en mil y un sentidos, sagrada. Y esto conviene también dejarlo bien claro ya de entrada, para poder situar así en su verdadero contexto la obra de este autor. Xulio López Valcárcel es uno de esos poetas cuya escritura nos acerca al inmenso misterio que nos rodea, permitiéndonos caminar entre las sombras... sin por ello pretender iluminarlas necesariamente. Autor de obras capitales de las letras de Galicia, como es el caso de "Casa última», además de la poesía ha cultivado también, con brillantez, la narrativa y el ensayo, e incluso la crítica literaria. Pero es sin duda en el ámbito de la poesía (en el casi inaprensible reino de esa poesía que si merece tal nombre es porque acaba siendo, como diría Gamoneda, no literatura, sino una forma superior de la verdad) donde la voz de Xulio López Valcárcel invoca, con la profundidad de un canto profético, a la eternidad. Y eso es lo que le ha permitido convertirse en un clásico en vida, ya, a este escritor nacido en Lugo cuya voz y cuyos versos están ya tan unidos a la ciudad de A Coruña. No dejen de leerlo. La poesía, queridos amigos, también puede ser a veces, entre tantas otras cosas igualmente muy valiosas, una fascinación.