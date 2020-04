José María Merino, uno de los grandes maestros de la lengua española

0

La Voz de Galicia Ramón Loureiro

28/04/2020 19:42 h

A nadie se le escapa que entre los grandes maestros de la lengua española brilla con luz propia José María Merino. Escritor nacido en A Coruña en el año 1941, el curso de la vida lo vinculó, en primer lugar, a las tierras -y sobre todo a la capital- del querido reino de León (de hecho, se le considera esencialmente un escritor leonés, como el gran Luis Mateo Díez o nuestro recordadísimo Antonio Pereira), y más tarde lo llevó a Madrid. Si me permiten ustedes el comentario, yo lo veo siempre como un escritor madrileño, también. Porque Madrid, esa maravillosa ciudad que en sí misma es una gran literatura -como solía decir Umbral-, le debe mucho, por lo que a los libros respecta, al talento, la creatividad y la generosidad de José María Merino. Premio Nacional de Narrativa, ha ganado tademás, entre otros galardones, el que lleva el nombre de Gonzalo Torrente Ballester. Y es académico de número de la Real Academia Española. Merino ha brillado y brilla, de manera muy especial, en el ámbito del relato, y también en el de la novela. Pero hoy me gustaría recomendarles su último libro, que está más allá de cualquier género literario. Se trata de "A través del Quijote", una obra deliciosa, editada por Reino de Cordelia, con la que ilumina -haciéndolo, además, con una luz completamente nueva- los territorios del Quijote. ¡Ah...! Casi se me olvidaba comentarles que, aun viéndolo sobre todo como un escritor madrileño, yo también lo veo, a la vez, como un escritor muy leonés, y además muy gallego. Porque José María Merino, a estas alturas, ya es de todos. ¡Bueno, no sé si me entienden...! Quiero decir que lo es de todos cuantos amamos los grandes libros, esos libros que son amigos muy leales siempre. Los libros que son una caa y un viaje al mismo tiempo.