Juan Antonio: «Me parece precipitado volver a pensar en jugar al fútbol cuando ves que todavía hay casi 400 muertes diarias por el covid-19»

La Voz de Galicia

Ferrol / La Voz 24/04/2020

El racinguista Juan Antonio está lejos de su Sevilla natal, vive con su pareja en Ferrol, a la espera de lo que se decida. Echa de menos a su familia y amigos, aunque, como todo el mundo, lleva el confinamiento con paciencia y con deseos de que todo pase lo antes posible. Quiere volver a jugar al fútbol, aunque cuando todo haya pasado. «Tengo ganas de que vuelva el fútbol, aunque me parece precipitado volver a pensar en jugar al fútbol, cuando ves en la televisión que hay más de 400 muertos cada día. La salud tiene que estar por encima de todo. Es mas ético pensar el salvar vidas y después, ya pensaremos en el fútbol».

En su opinión: «Lo más justo tendría que ser acabar la liga, aunque entiendo que no será así, ya que la situación es crítica en todo el país. Si no se puede volver a jugar, quizá habría que tener en cuenta lo resultados de la primera vuelta, en la que nos enfrentamos todos contra todos». Sin embargo, entiende la medida de disputar un play off entre los equipos que están en puestos de fase de ascenso: «Es una forma de premiar a los clubes que están en plazas de promoción de ascenso, aunque un poco sería un parche a esta situación».

Sobre la posibilidad de crear una categoría intermedia entre la Segunda y la Segunda B lo ve bien. «La idea no está mal, aunque no para la próxima campaña y teniendo en cuenta lo que ha pasado esta temporada. Es una campaña que no se ha podido terminar».

Sobre lo que se habla de los protocolos para volver a entrenar, indica que no lo ve muy viable. «Están pensados para los clubes de Primera y Segunda División, aunque no para la Segunda B. Los medios para entrenar o en cuanto a instalaciones son muy diferentes. De momento, yo sigo en Ferrol, a la espera de una decisión definitiva por parte de las autoridades sanitarias y deportivas. A partir de ahí, el Racing adoptará las medidas que sean necesarias».

En en caso de que se vuelva a jugar, le gustaría que fuera con aficionados en las gradas, aunque entiende que se se hace por seguridad es una medida que hay que entender. También argumentar que para volver a disputar partidos, los jugadores necesitarán realizar una pretemporada.

Por último, sobre los polémicos test a los futbolistas le parece una decisión injusta. «Pienso que es más necesario hacer test a los sanitarios, o a las personas que están día a día en primera línea, que a nosotros».