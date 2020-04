Adrián Armental. «Queremos volver a jugar, pero sin que nadie enferme»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 13/04/2020 18:41 h

Armental, al igual que el resto del mundo futbolístico español, no sabe cuándo se volverá a jugar, ni si se volverán a disputar partidos. «Es una situación novedosa para todos y hay que ir viendo el día a día. Es un panorama muy triste ya que hay gente sufriendo y muriendo, por lo que el resto pasa a un segundo plano. Yo, hablo personalmente, si estaría dispuesto a jugar en el mes de junio o cuando haga falta, siempre que se supere este virus. Nosotros somos trabajadores del Racing y haremos lo que nos manden». Sin embargo, asume que para volver a jugar, sería importante que dieran las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad, es decir con el virus totalmente o casi controlado. «Está claro que volver a jugar sin que se hubiera superado la pandemia, sería un riesgo, ya que estamos hablando de la salud, que es lo más importante para las personas. Vemos en el día a día que es un virus que se transmite rápidamente y con velocidad y hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte de contacto».

Sobre la posibilidad de que hagan test a los futbolistas para tener seguridad que no pueda haber contagios indica. «Es una posibilidad, aunque creo que estos test son más necesarios para otro extracto de la población que los necesita mucho más que los futbolistas. De todas formas, será un tema complicado, ya que si en una plantilla aparece un positivo, el resto del equipo ya pasaría a estar en cuarentena. Es un tema complicado».

Añade que le gustaría retornar a la competición cuando se den las condiciones para jugar, en todos los sentidos, especialmente la salud y matiza que los partidos deberían de ser con gente. «El fútbol sin aficionados no es fútbol».

Sobre si sería justo finalizar la temporada sin volver a jugar indica. «Nosotros haremos lo que decidan las instituciones futbolísticas, aunque yo creo que, escapando de los intereses de cada club y pensando en el fútbol, lo mejor sería terminar la liga. Es en el terreno de juego en donde se debe de decidir si se consiguen o no los objetivos de cada uno de los equipos. A todos nos gustaría seguir jugando y acabar la competición, sin que haya beneficiados o perjudicados por una supuesta suspensión de la competición. La decisión de acabar o no la competición la tomarán los responsables, pero entiendo que no será fácil. Nosotros, tras una temporada irregular, creo que estamos en una buena disposición para finalizar la competición».

Armental echa en falta algunas cosas sencillas como tomar un café con los amigos, ir a pasear, poder abrazar a la gente que quiere, estar con los compañeros, hacer bromar, entrenar y jugar al fútbol, que asegura que es lo que más le gusta, siempre que no enferme nadie. Asegura que tiene una rutina de trabajo para no perder la forma totalmente. «Intento hacer algo todo los días, una o dos horas, aunque es imposible no perder forma física. Incluso hay días en las que trabajo por la mañana y por la tarde».