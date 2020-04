El servicio «Se non podes, imos nós» llega ya a casi 150 personas

0

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 04/04/2020

Junto con los sanitarios, las fuerzas de seguridad o los trabajadores de empresas de limpieza y supermercados, son unos de los grades héroes de la crisis del COVID-19. Los voluntarios de Protección Civil no paran de trabajar estos días y los de Ferrol no son una excepción. Desde su cuartel general en el parque Reina Sofía, la agrupación local atiende múltiples servicios, entre ellos el bautizado como Se non podes, imos nós, puesto en marcha en colaboracion con el Concello de Ferrol, que ya atiende a cerca de 150 personas en el municipio.

Gracias a esta iniciativa, los voluntarios de Protección Civil tienden la mano a quienes necesitan ayuda para para realizar la compra de alimentos o medicamentos. «Entre los usuarios tenemos de todo: desde gente mayor con problemas de movilidad hasta personas jóvenes que se encuentran aisladas bien porque están enfermas o porque tienen algún familiar que se ha contagiado», explica Álex Santiago Ramos, jefe de servicio de Protección Civil, quien recuerda que para disponer de este tipo de ayuda solo hay que llamar al 981 320 000 o al 698 126 700.

Pero quienes llaman a estos números no solo lo hacen para que alguien les ayude con los recados. «La gente nos llama para que les llevemos la compra o medicamentos, pero también para hablar y desahogarse», advierte Álex Santiago. Precisamente por etsa razón, la agrupación de Protección Civil duplicó sus recursos hace pocos días, y ahora, además de contar con un operador para atender todas las llamadas, disponen de otro especializado en atención psicosocial.

Además, los medios también se han reforzado con dos nuevas dotaciones de vehículos (empezaron con dos y ahora son cuatro), a los que se suma una ambulancia y unos dieciséis voluntarios por turno. «Ahora mismo, para atender los tres turnos de cada día, estamos en activo alrededor de 68 voluntarios y otros trece permanecen en casa, ya que tenemos que tener relevo en caso de que alguno de nosotros caiga enfermo», explica Santiago.

Todos juntos unen sus fuerzas para atender el servicio Se non podes, imos nós, pero también para colaborar con el 061 en el traslado de pacientes; repartir los menús de la Cocina Económica; inventariar y distribuir los equipos de protección individual que llegan al antiguo Hospicio; ayudar al Banco de Alimentos Rías Altas en la recogida de víveres para los más necesitados o dar una alegría a los niños que cumplen años con sus sirenas y bocinas cada día. Además, desde ayer mismo, Protección Civil también se ocupa del control sanitario de las personas sin techo alojadas en la Casa do Mar.