Un «maker» de solo 13 años en As Pontes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Beatriz Antón

Ferrol 01/04/2020 05:00 h

La solidaridad no distingue edades y un buen de ejemplo de ello es Álex Romero, un adolescente pontés de solo 13 años que estos días está utilizando la impresora 3D que le regalaron sus padres cuando cumplió doce para fabricar máscaras de protección facial. Ya ha entregado quince a la Policía Naval y otras doce a Protección Civil de As Pontes... Y no piensa parar. Para ello cuenta con la ayuda de su padre y el asesoramiento de la Asociación de Informática Amigus, donde se ha formado un grupo de diez voluntarios que ya han entregado cien máscaras a la red gallega de Coronavirus Makers y a la Policía Local de As Pontes.

A los talleres que organiza esta asociación solía acudir de forma habitual Álex, aunque no fue allí donde se aficionó a la impresión 3D. El muchacho cuenta que fue su profesor de piano, José Manuel Campello, quien le contagió el gusto por un tipo de tecnología que hasta hace bien poco solo utilizaba como divertimento y ahora se ha convertido en un instrumento para dar rienda suelta a su vena solidaria.