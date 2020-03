Miguel Villarejo: «Lejos de casa el confinamiento se lleva mucho peor»

0

Ferrol 30/03/2020

El racinguista Miguel Villarejo vive en Ferrol estos duros momentos de confinamiento sin salir de casa. Es de Jaén y por lo tanto está muy lejos de casa, de su familia. «Soy consciente de la gravedad de la situación, trato de seguir las normas y no salir de casa. Espero que todo pase lo antes posible para volver a la normalidad. Yo me hice una tabla sobre las cosas a realizar en cada día, ya que si no te puedas pasar las horas sin hacer nada. Intento hacer los ejercicios y comer bien para llegar en las mejores condiciones posibles cuando se reanuden los entrenamientos. Lejos de tu ciudad, el confinamiento se lleva peor. Sin embargo, soy consciente de que quedarse en casa es lo mejor para no seguir acelerando el contagio entre las personas. Lo bueno es que por las redes sociales y las video llamadas estás en contacto con la familia y podemos ver cómo están de aspecto y de ánimo, que es muy bueno para todos. Mi familia está preocupada por lo que pasa, aunque Galicia no es de los focos más graves. En estos momentos es cuando más se valoras esos abrazos y los momentos que pasas con ellos. En mi caso personal, mi mujer está embarazada y dará a luz a principios de julio. Teníamos previsto que nuestro hijo naciera en Andalucía, aunque podría acabar siendo ferrolano, pero no tenemos ningún problema con esta circunstancia».

En cuanto a lo que puede pasar en la liga en la Segunda B es claro. «Creo que si no se puede acabar la liga, nadie va a quedarse contento con lo que se decida. Es una situación extraordinaria y será complicado manejarla. Lo más justo sería tener en cuenta los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, yo lo que espero es que la liga se pueda acabar y disputemos esos diez encuentros que nos restan por jugar. De esta forma, cada equipo se ganaría en el campo su posición en la tabla clasificatoria. Todo va muy al día y no sabemos lo que puede pasar mañana». Señala sobre la posibilidad de jugar más allá del 1 de julio que lo ve difícil. «Será algo muy complicado, por el calor que suele hacer en estas fechas. El Galicia seguro que se podría jugar sin problemas, aunque no sé cómo se podría jugar en estas fechas en el sur o en la zona de Levante. Parece complicado con esas temperaturas tan altas que suele hacer, jugar un partido de un cierto nivel. No sé si se podrá hacer, habrá que estar atento a lo que se decida».

Villarejo también habló sobre el hecho de que el Racing descartara hacer un ERTE. «Se ha visto la calidad y el carisma de las grandes empresas, en especial de una gallega. Creo que todo el racinguismo debería reconocer el esfuerzo que está haciendo Ignacio Rivera en todas sus empresas, que debería de ser un ejemplo para otras de este país. En este club todos somos trabajadores, que vivimos de un sueldo, que nos hayan dado estas garantías con todo lo que esta pasando es muy importante. Es justo reconocer este gran esfuerzo que se está haciendo, por lo tanto, por mi parte y por la de todos los compañeros agradecidos por su decisión. También me gustaría dar las gracias a Carlos Mouriz, que en todo momento nos tiene al día de lo que pasa, siempre con una gran transparencia. Lo bueno de este club es que siempre sabemos lo que está pasando o lo que tienen en mente. En este tipo de situaciones, estas actitudes se agradecen mucho más».

El futbolista jienense asume que el parón se hará notar en los jugadores. «Ya llevamos tiempo parados y no sabremos lo que seguiremos sin entrenar. Está claro que necesitaremos un tiempo para recuperar la forma. Para rendir al cien por cien se necesitarán cinco o seis semanas, como en la pretemporada, aunque parece difícil que pueda ser posible, ya que el calendario no da, al menos si se quiere acabar la liga antes del día 1 de julio. Más que llegar a un nivel óptimo, que al final se alcanzará, según se vayan disputando partidos, me preocupa más el tema de las lesiones que pueda haber».