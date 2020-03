El Racing SAD descarta hacer un ERTE con sus jugadores y trabajadores

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 28/03/2020 14:16 h

Pese a que son ya muchos los clubes y entidades deportivas que se han amparado en esta medida por la crisis del coronavirus, el consejo de administración del Racing SAD no hará un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) con los jugadores y empleados de la entidad. Es lo que decidieron en la reunión que tuvo lugar esta misma mañana. Posteriormente, la decisión fue comunicada a los jugadores de la plantilla, así como miembros del equipo técnico y a los trabajadores de la entidad, desde el fisio al ATS, al utillero o a los que realizan tareas de administración de la entidad.

En el Racing asumen que la situación es complicada, aunque la entidad está dispuesta a realizar un nuevo esfuerzo económico para mantener todos los compromisos adquiridos a comienzo de temporada con todos los componentes de la familia racinguista.

En los últimos días dos jugadores de la plantilla verde, Diego Rivas y Diego Seoane, insistieron en que el Racing siempre se había comportado de una forma ajemplar y se mostraron dispuestos a aceptar cualquier medida que decidiera tomar el club, fuera un ERTE o cualquier otra acción.

El club de fútbol ferrolano, que en el momento de suspenderse la competición ocupaba la undécima posición, con 37 puntos, en el grupo primero de la Segunda B, sigue pendiente de las decisiones que se tomen en la Federación Española de Fútbol sobre la reanudación de la competición en esta categoría de bronce del fútbol español. A fata de diez jornadas para el final de liga los ferrolanos están ocho puntos de la última plaza de play off de ascenso y a cuatro de las plazas de descenso de categoría. En el club ferrolano no descartan nada, aunque la situación que más les favorecería, si finalmente no se reanuda la competición, es que se tuvieran en cuenta solo los resultados de la primera vuelta de la competición, El Racing acabó noveno, que tras la eliminación de los filiales, es una plaza que le clasificaría para disputar la Copa del Rey en la próxima temporada de liga.

En cuanto a los actos del Centenario, el Racing tiene pendiente del partido del contra el Sevilla, que recordarña la final de Copa disputada en el año 1939 en el estadio de Montjuich, y también ha fijado para el día 9 de mayo el concierto del Centenario, a cargo del dúo musical Amaral, aunque los dos actos está en el aire y todo dependerá de la evolución de la pandemia.