Diego Seoane: «Con ERTE o sin él, la plantilla apoyará el Racing en la decisión que tome»

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 27/03/2020 19:36 h

Sobre el confinamiento en las casas y la pandemia, el ourensano destaca que es una situación complicada. «Lo que estamos viviendo es muy duro, lo vemos en el día a día, en las noticias, en la imágenes, en los vídeos. Todo está desbordado, es una situación complicada de llevar. Agradecer a toda la gente que está ayudando, que se está contagiando por ayudar a los demás. Animo a la gente a que se queda en casa, tenemos que ser responsables y conscientes de lo que hacemos, ya que este encierro es por nosotros mismos y por los demás. Si todos cumplimos, antes saldremos de esta situación. Aprovecho para mandar un grito de ánimo a toda la gente que está luchando contra este virus».

Admite que la situación de confinamiento en casa no es fácil de llevar. «Es difícil mantener la cabeza ocupada, ya que ha sido un cambio drástico, no solo para los futbolistas sino para la población en general. Hago ejercicios, tengo momentos de ocio y de formación. Intento ocupar el día de la mejor manera posible. El parón es duro en todo los aspectos, física y psicológicamente. En lo físico, ya que mucho que hagas en un piso no será comparable a lo que haces en un campo de fútbol. Psicológicamente hay que estar preparado, ya que si la competición finalmente se reanuda habrá que estar listo para disputar un partido cada do o tres días».

Sobre las posibles salidas en cuanto se supere la pandemia, pide cabeza. «La solución que se tome debe de ser coherente. No sé el tiempo que habrá para disputar las jornadas que faltan hasta acabar la liga, aunque sería importante que hubiera un descanso suficiente entre los partidos. El calendario se puede apretar, aunque con cabeza. En cuanto a las posibles medidas que se tomen, yo soy de los que creo que el trabajo que se hizo hasta ahora, las jornadas de liga diputadas, tendrán que tenerse en cuenta. Hay un trabajo hecho y hay que valorarlo. De todas formas, se tomen las medidas que se tomen, nos afectarán a todo por igual. Tenemos que estar preparados para lo que venga, nosotros no tenemos mando para decidir sobre esta situación. He dejado ya de leer fechas sobre el posible reinicio de la competición, he visto de todo. Son castillos en el aire, ya que nadie sabe cuándo acabará la competición. Hay que esperar a otras fechas y ver cómo va todo. Solo espero que las decisiones que se tomen sean coherentes y que también tengan en cuanto a los futbolistas para que podamos rendir a nuestro mejor nivel».

Seoane también habló de las medidas que podría tomar el Racing, como están haciendo otros muchos clubes. «En cuanto al ERTE, estamos en una situación complicada, aunque no solo en el fútbol sino para todo el mundo, en general. Nosotros apoyamos al club en la decisión que tome, mostraremos en nuestro compromiso en cualquier decisión».

Añade que: «Echo en falta a la familia, a los amigos, a salir a tomar un café o dar una vuelta. Sin embargo, sé que estamos en un momento en el que todos debemos de de ser responsables para que esta pandemia acabe lo antes posible».

Añade que si la competición se reanuda lo mejor es que fuera con público, aunque haya que esperar más tiempo. «La afición es la que mantiene viva al fútbol, sin ella el fútbol no sería nada».

Las donaciones del fútbol

El defensa verde también hablo de las ayudas que los deportistas prestan a los demás. «En el mundo del fútbol y del deporte, en general, tiene todo una gran repercusión, para bien o para mal. Debemos de ser un ejemplo para la gente. Las iniciativas en forma de donaciones o participación en distintas campañas en favor de los más afectados, son dignas de agradecer y ojalá arrastren a más gente y se pueda acabar cuanto antes con el virus. Hay mucha más gente detrás de las donaciones, ya que no todas tienen que ser públicas y también es de agradecer que las hagan. Son iniciativas buenas para el mundo en general».