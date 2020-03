El alcalde de Ortigueira señala un baile y viajes como focos de cinco contagios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

Ferrol 25/03/2020 18:25 h

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, informa sobre tres focos de coronavirus en el municipio en los que se han contagiado cinco personas, de las que cuatro están hospitalizadas y una en su casa. Asegura que la transmisión tuvo lugar en un «baile celebrado o día 12 en Ortigueira; unha familia que volveu de vacacións nunha viaxe co Imserso á zona de Levante; e o contacto cunha persoa que viaxou ao extranxeiro».

El regidor aclara que otros vecinos del municipio están a la espera de los resultados de la prueba del COVID-19 y recuerda que el Concello informará con transparencia para poder «chegar a todos os posibles afectados e para garantir que a orixe en todos os casos está controlada, pero tamén insistir en que hai que cumprir co confinamento, agora máis que nunca». En este sentido, reitera que los servicios municipales están llamando a todas las personas que pudieron estar en contacto con estos focos para que permanezcan en sus viviendas y en el caso de presentar calguno de los síntomas llamen al ambulatorio (en ningún caso acudan presencialmente) o al teléfono 900 400 116, donde les darán las pautas que deben seguir.

Por último, el alcalde informa de que «á marxe desas cinco persoas confirmadas con coronavirus, a maioría da xente en contacto con eses focos non presenta síntoma algún, polo que é moi importante permanecer en situación de confinamento porque os contaxios pódense producir aínda sen telos e -no caso de quen non estiveron preto dos focos- para no poñer en risco a súa saúde». Aunque apunta que las nuevas pruebas que se están realizando pueden «arroxar algún positivo máis nos próximos días, pero que o feito de que os casos sexan xa de hai dúas semanas permite certo optimismo sobre o control do coronavirus en Ortigueira».