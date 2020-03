Diego Rivas: «Lo idea sería reanudar la liga y que finalizara antes del día 30 de junio»

0

La Voz de Galicia Jose Valencia

La Voz Ferrol 23/03/2020 17:35 h

Los jugadores del Racing viven con comprensión y paciencia el confinamiento en sus domicilios, como muchos de los españoles que se han visto afectadas por estas medidas extraordinarias debido a la pandemia por el coronavirus. El portero Diego Rivas, fue ayer el encargado de hablar sobre la forma en la que está pasando este encierro. «Vivimos una situación excepcional y en la que todos tendremos que hacer cosas excepcionales para solucionarla. Ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Lo ideal sería que se pudiera finalizar la competición antes del día 30 de junio, ya que de esta forma se evitarían muchas complicaciones, sobre todo por el tema de los contratos de los futbolistas que acaban en esta fecha. Sin embargo, es una decisión que depende de las autoridades y también de los organismos que dirigen el fútbol. Desde la AFE (Asociación de Futbolistas) nos piden que tengamos paciencia y tranquilidad. Lo importante ahora mismo no es el fútbol o las competiciones, sino superar esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Todos tendremos que poner de nuestra parte. En estos momentos, el fútbol no puede ser una prioridad».

Añade que: «El confinamiento lo llevo bastante bien, aprovecho el tiempo para estar en casa tranquilo y hacer esas cosas que tienes pendientes por la rutina de los entrenamientos. Sí que es verdad que cada día que pasa notas que es un poco más complicado».

Destaca que no ha estado parado, que en la medida de lo posible hace ejercicios para no perder la forma física. «Hago ejercicios de entrenamiento individual, los que nos recomendó el club. Intento perder lo mínimo posible la forma física, aunque está claro que no se puede comparar a lo que habitualmente hacemos en el campo».

Sobre la vuelta a los entrenamiento entiende que todo dependerá de las autoridades sanitarias. «Por mucho que hagamos en casa o en el jardín, el que tenga esa posibilidad, está claro que algo de forma habremos perdido y me imagino de los primeros entrenamientos, cuando regresamos al trabajo, tendrán en cuenta esta situación para recuperar el tono físico. Todos los equipos estaremos en la misma situación, a todos nos afectará este parón que parece que va a ser de un mes o más. Es una situación extraordinaria y hay que entenderlo así. Cuando volvamos a competir no será una excusa, ya que todos habremos pasado por lo mismo».

Destaca que todos los jugadores están en contacto con el cuerpo técnico. «Tenemos un plan individualizado, aunque como mínimo hablamos una vez a la semana».

Que no cuente la temporada

Sobre la situación actual destaca que lo que más echa de menos en el contacto con su familia y también con sus compañeros de equipo. «Echas de menos poder hablar con gente a la que estás acostumbrado a encontrarte. Es probable que sea de las cosas más difíciles de llevar».

La Federación Española de Fútbol está pendiente de las autoridades sanitarias para reanudar las competiciones, aunque en el peor de los casos incluso se pudieran llegar a suspender. «Si no se puede volver a reanudar la liga _destaca Diego Rivas_ lo más justo es que esta temporada no contase. Es una competición que no se puede acabar y sería injusto que se produjeran ascensos o descensos en función de la clasificación cuando se suspendió la competición o la que había al final de la primera vuelta. Hay una situación excepcional y lo normal sería que esta temporada no contase y que todos arrancáramos igual la próxima campaña».

Añade que, en caso de que reanude la competición, lo mejor sería finalizar el campeonato antes del día 30 de junio. «Yo creo que es lo que todos queremos, aunque haya que disputar jornadas por semana. Si se pasa de esta fecha el tema se complica por el tema contractual de los jugadores, ya que los contratos están previstos para finalizar el día 30 de junio. En este caso, no sé cómo se solucionaría este tema. Los futbolistas lo que queremos es jugar, que acabe la competición, aunque también somos conscientes de la situación y de que puede suceder cualquier cosa».

El Racing, un club ejemplar

Diego Rivas también habló sobre la posibilidad de que el Racing, al igual que otros clubes, haga un ERTE. «De momento _indica_ a nosotros no nos han comunicado nada en este sentido. Es una posibilidad que está ahí, a disposición de las empresas. Supongo que todo dependerá del tiempo en el que nos mantengamos en esta situación, aunque el Racing siempre se caracterizó por respetar a sus trabajadores, por su gran seriedad a la hora de tratar a sus futbolistas y trabajadores. Yo creo que, como siempre, en este sentido seguirá siendo un club ejemplar. Está claro que hay clubes y entidades deportivas que ya los han puesto en marcha. A nosotros, lo que nos han dicho es que estemos tranquilos».

A los aficionados racinguistas les pide ánimo. «A ver si salimos pronto de esta situación, les pido que tengan paciencia y sobre todo que respeten las recomendaciones de las autoridades. De esta forma, antes volveremos a la normalidad y a disfrutar de lo que tanto echamos de menos».

Añade que por el hecho de ser portero no cree que lo vaya a tener más complicado que los demás. «A todos, lo que nos gusta es entrenar en el campo, en nuestro ambiente. Entrenar en el campo es más difícil, aunque para un portero es lo mismo que para el resto».