Los hoteles que todavía están abiertos se preparan para cerrar en el plazo de una semana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B. Antón

Ferrol 20/03/2020 14:18 h

«Los huéspedes que están alojados me están preguntando que a dónde van a ir cuándo cerremos y no sé qué contestarles. Lo único que está claro es que la noche del día 25 será la última que podrán dormir aquí». La frase sale de boca de Juan Carlos Rodríguez, responsable del Hotel Alda Suizo de Ferrol, unos de los pocos que todavía siguen abiertos en la zona después de que se decretase el estado de alarma.

En el hotel de la calle Magdalena todavía se encuentran alojadas cuatro personas, mientras que en Valencia hay más de 30 huéspedes, y en el Sercotel Odeón de Narón, otros tantos. Algunos de estos clientes no tenían prevista su salida hasta principios de abril, pero después de que el Gobierno ordenase el jueves el cierre de todos los hoteles del país en el plazo una semana, todos ellos deberán abandonar esos establecimientos antes del día 26.

Gonzalo Jiménez, director del Hotel Valencia, donde se aloja personal sanitario y también trabajadores extranjeros desplazados en la zona, explica que en un principio no tenia previsto cerrar, o al menos esperaba mantener la apertura hasta el 4 de abril (cuando tenían prevista su salida el último grupo de huéspedes), pero tras la orden decretada por el Gobierno, no ha quedado otro remedio. «La orden es muy clara y dice que solo podrán seguir abiertos los establecimientos turísticos en los que las habitaciones dispongan de todos los servicios y no haya espacios de uso común", advierte Jiménez.

En el Valencia, el cierre está previsto para el día 26, mientras que en el Sercotel Odeón se echará la verja un día antes, el 25, aunque se mantendrá la vigilancia de las instalaciones por parte de una empresa de seguridad. El Parador de Turismo ya cerró el lunes pasado, y el Almirante, el miércoles 18. «Esperemos que esto se solucione pronto y dentro de unas semanas podamos hablar de la ocupación prevista para el verano», dice esperanzado el director del Parador, José Antonio Cedena.