Servicios mínimos en Navantia y desplazamientos para buscar los ordenadores y teletrabajar

La Voz de Galicia Beatriz Couce Manuel Arroyo

Ferrol 16/03/2020 14:31 h

La actividad empresarial ha caído en picado en Ferrolterra por los efectos del coronavirus, pero, pese a las restricciones, las plantillas de un gran número de compañías han acudido a sus puestos, preparándose, en un gran número de casos, para el teletrabajo. Así ha sucedido esta mañana en Navantia Ferrol, a cuyas instalaciones acudieron aquellos empleados que necesitaron recoger sus ordenadores, los pertenecientes a los servicios de emergencias o de limpieza, o aquellos que pertenecen a los sectores calificados como esenciales en la empresa pública.

En los astilleros de la ría la actividad de producción se ha restringido por completo y, según Javier Galán, después de que ayer abandonase la antigua Bazán un buque que se encontraba en reparación, únicamente permanece otro en las instalaciones de Fene. La mayoría de los trabajadores de la industria auxiliar ya no han acudido a sus puestos en ambas plantas.

No obstante, en el interior del astillero, confirmaron algunos presentes, la afluencia por la mañana incluso fue mayor de la esperada, con el trasiego de algunas personas que acudieron las oficinas a realizar los últimos trámites, antes de marcharse a sus domicilios.

«Tengo el mismo miedo aquí que en un supermercado», afirmó un empleado esta misma mañana, subrayando que procura no pensar en las nuevas circunstancias que se han encontrado.

No obstante, no solo los astilleros -la mayor industria de la ciudad- se han tomado medidas excepcionales, sino en la mayoría de las grandes instalaciones. Así, en la central térmica de Endesa As Pontes, el Grupo 1 ha estado en operación todo el fin de semana, pero se ha desacoplado esta misma mañana, según indican fuentes de la compañía eléctrica. Asimismo, informan de que el 50 % de la plantilla permanece en sus domicilios.

La central de ciclo combinado no está en producción. La totalidad del personal del turno de operación está en la planta; del resto de la plantilla, un tercio está presente y dos tercios se encuentran en sus domicilios.

En la obra de transformación de la central térmica de carbón está trabajando todo el personal, pero se han maximizado las medidas preventivas para proteger la salud de las personas.

Reganosa

Reganosa ha tomado en los últimos días una serie de medidas e implantado un conjunto de protocolos avanzados que «garantizan el correcto e ininterrumpido funcionamiento» de la terminal de gas natural licuado de Mugardos.

Toda la plantilla no crítica del centro está en casa trabajando a distancia y la que opera la terminal está sometida a unas instrucciones que afectan tanto a su ámbito laboral como al personal para evitar contagios y, en su caso, minimizarlos al máximo.

Para cumplir con las obligaciones que el real decreto de alarma establece para los operadores críticos del sistema, «Reganosa tomará todas las medidas adicionales que en el futuro sean necesarias para garantizar la disponibilidad de energía a la población en cualquier escenario».

En la Autoridad Portuaria de Ferrol, el personal de oficina está teletrabajando, y se han establecido unos servicios mínimos presenciales que garantizan el correcto e ininterrumpido funcionamiento de las áreas de explotación, mantenimiento, comunicaciones, tecnologías de la información y sistemas de ayudas a la navegación. Las oficinas, como en otros organismos, permanecen cerradas, mientras que la atención al público y el registro se prestan a través de medios electrónicos.

Sin embargo, en otras compañías de la zona, como Megasa, los turnos de trabajo no van a experimentar variación alguna. La siderúrgica naronesa no operó durante este fin de semana, porque se encontraba con una parada programada, y durante todo el día únicamente estuvo activo el personal de mantenimiento. Será esta noche cuando comience a operar el turno de noche, en el que trabajarán 33 personas, respetando todas las medidas de seguridad y prevención establecidas. A las seis de la mañana del martes, día 17, entrará el de mañana, con otras tantas personas. Carlos Bascoy, presidente del comité de empresa, explicó que se habían reunido los delegados del comité de seguridad y salud, para abordar las medidas de precaución a tomar, pero afirmó que «la intención es arrancar con normalidad».

Una iniciativa solidaria en Limbes

La empresa de limpiezas Limbes ha comunicado, a través de carteles en las comunidades en las que presta servicio, que desinfectará especialmente teclas de los paneles de los ascensores, telefonillos, manillas de las puertas y pasamanos. Además, ofrece, únicamente a las personas de riesgo que no puedan salir de sus domicilios, la posibilidad de hacerles la compra o alguna gestión de urgencia, únicamente en horario de mañana, llamando al teléfono 627 518 084.