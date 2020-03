Pontedeume suspende su Semana Santa

0

Ferrol 16/03/2020 21:58 h

Los organizadores de la Semana Santa de Pontedeume han sido los últimos en dar a conocer una suspensión que, no obstante, se daba por segura: «Dada a situación derivada do coronavirus se suspenden todos os actos da Semana Santa de Pontedeume 2020», precisa el comunicado de una medida que se toma de forma conjunta entre la Archidiócese de Santiago de Compostela, la Unión Pastoral de Pontedeume y el Concello de Pontedeume. «Trátase dunha decisión necesaria polo ben de todos, seguindo desta maneira as recomendacions das autoridades sanitarias e o Estado de Alarma decretado polo Goberno», según precisan.