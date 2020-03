Ferrol arranca la jornada con obras en marcha y bastante tráfico

Solo se finalizarán los trabajos de reparación de dos buques y se aplazan los contratos pendientes

Los astilleros de Ferrol y Fene de Navantia adoptarán también medidas excepcionales por el coronavirus. No será un cese de actividad, pero sí se aplicará una importante restricción que afectará, especialmente, a las áreas de producción y que supondrá la reducción del acceso al astillero «al máximo». El grupo público anunciaba este mediodía que adaptaría su actividad para hacer frente a la crisis sanitaria adoptando las medidas «excepcionales y por tiempo limitado» que se consideren precisa. Se mantendrá la actividad en aquellos departamentos que no requieran presencia física, empleando medios de conexión a distancias e informáticos para ello. Pero desde mañana lunes, la presencia en el centro de trabajo se limitará a los trabajadores asociados a actividades consideradas como «imprescindibles o esenciales». De cuáles se trata, lo decidirá la dirección de cada centro de trabajo, que, según la empresa, lo comunicará, si no lo ha hecho ya, a los trabajadores a lo largo de esta jornada.

Seguir leyendo