Carlos Brage: «El vestuario era un foco claro de contagio»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 14/03/2020 19:26 h

Carlos Brage, el jefe de los servicios médicos del Racing, se reunió con los jugadores y el equipo técnico en el vestuario para darles una serie de recomendaciones que tienen que tener en cuenta ante la crisis por el coronavirus. «Estamos en una emergencia sanitaria importante —relató el médico del Racing—, en Galicia todavía no llegamos a la fase en la que pueda estar Madrid o el País Vasco, pero está claro que los próximos días marcarán un poco la situación que vamos a vivir aquí. El virus se transmite muy rápidamente, el grado de mortalidad no es alto, aunque lo que hay que evitar es estar en sitios reducidos con muchas personas. Yo pedí a los jugadores, cuando todavía entrenaban, que pasaran el menor tiempo posible en el vestuario, incluso les recomendé que se ducharan por turnos. Ahora el equipo ya no entrena, que es lo más adecuado, ya que no era bueno estar tanto tiempo en el vestuario todos juntos, ya que se corre un peligro alto de transmisión del virus».

Brage indica que también les indicó que estuvieran en contacto con él. «Les he dicho que ante cualquier síntoma que noten, que me llamen rápidamente. La tos y la fiebre es el cuadro médico de este coronavirus. Si aparece algún contagio, que no estamos exentos de ello, habría que poner en cuarentena ya a todo el equipo». Añade que también pidió a los jugadores que se queden en casa y que anden lo menos posible por la calle. «Pueden salir de casa, aunque nunca ir a sitios cerrados con mucha gente».

Carlos Brage ve muy indicadas las medidas que se han ido tomando. «Me parece mejor la suspensión que jugar los partidos a puerta cerrada, ya que aunque no haya gente en la grada para los jugadores sí que habría peligro de contagio, ya que serían 22 jugadores metidos en un vestuario y otros 22 en el otro, al margen de los técnicos, etcétera. Además, tampoco se pueden evitar los contactos propios de un deporte como el fútbol. Veo muy adecuado que se hayan suspendido los partidos, si estas medidas sanitarias se han tomado en otros ámbitos, el fútbol no es ajeno a lo que pasa».

Sobre el futuro y si el parón puede alargarse más de los quince días inicialmente previstos indicó. «Hay personas que hablan de que en dos o tres semanas la situación irá a mejor, aunque yo no lo sé. Emilio Larraz me preguntaba sobre este tema, sobre cuánto tiempo estimaba que habría que esperar. Yo le contesté que no había ninguna previsión. La liga se ha paralizado ahora por quince días, aunque pueden ser quince más o incluso un mes más. Nadie lo sabe».