Seis personas con coronavirus en el área sanitaria de Ferrol

Poco después de las doce del mediodía, la Xunta comunicó a las familias que acudiesen a recoger a los niños a la mayor celeridad posible

Sanidade decretó a las doce del mediodía de este viernes el «peche inmediato» de la escuela infantil A Galiña Azul de Esteiro, en Ferrol, al haberse confirmado un caso de coronavirus entre el personal del centro. La decisión fue comunicada e inmediato a la directora de la guardería y a las familias, rogándoles que acudiesen, «coa maior celeridade posible», a recoger a los niños que asistieron al centro.

En el comunicado enviado a los padres se explica que se trata de una decisión adoptada por «precaución», añadiendo que las autoridades sanitarias señalan que «resulta científicamente indicado a non transmisibilidade do virus nestas condicións». A este respecto, desde la Consellería de Política Social matizaron con posterioridad a este periódico que, en el contexto del trabajo que se desarrolla en la guardería, no existe riesgo de contagio.

