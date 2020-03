La Cocina Económica de Ferrol mantiene el servicio, pero reduce el menú a un plato y amplía los turnos para reducir el aforo

0

La Voz de Galicia

Ferrol 14/03/2020

La Cocina Económica de Ferrol no cerrará sus puertas ante el aumento de los casos de coronavirus, pero ya ha reorganizado su actividad para cumplir con las normas dictadas por la Xunta.

«Esta gente no tiene plan B, no podemos cerrar: es como si nosotros vamos al súper y nos dicen que no podemos comprar comida. Nuestro usuarios no tienen otro lugar a donde ir para poder comer», advierte el presidente de la institución, Antonio Tostado.

La entidad no quiere cerrar sus puertas a nadie y por eso ha aumentado el número de turnos de comidas, pero reduciendo la duración de cada uno de ellos. Entre las 12.30 horas y las 14.30, el número de turnos ha pasado dos a seis, y en vez de dar de comer a 72 comensales en cada uno de ellos, solo se atiende a 24. «La asistencia se limita así a un tercio del aforo y en cada mesa solo pueden comer dos personas», explica Tostado.

Los turnos tienen que ser ahora más rápidos, por lo que la composición del menú se ha simplificado. «En vez de servir dos platos, damos solo uno, y como postre ponemos una pieza de fruta, para que los usuarios la tomen fuera y no prolonguen así su estancia en el comedor», anota el presidente de la Cocina Económica de Ferrol.

Para evitar riesgos, la institución ha dejado de llamar a sus voluntarios de edad avanzada y también ha reforzado todas las medidas de limpieza y desinfección de sus instalaciones. Además, Antonio Tostado ha lanzado un llamamiento a la solidaridad: «Necesitamos urgentemente mascarillas, a poder de ser del tipo FFP2, para el personal que está en contacto con los usarios».

Centro de día de Cáritas

Desde Cáritas Mondoñedo-Ferrol han informado de que el centro de día de atención e inclusión social Gabriel Vázquez Seijas de la calle Magdalena también cierra sus puertas. «Ahora bien, el personal técnico y la diercción está estudiando la fórmula legal que permita atender a aquellas personas más vulnerables», apunta fuentes de la diócesos.

El Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial) también ha informado de que las puertas de su almacén de A Gándara permanecerán cerradas desde mañana y hasta nuevo aviso, aunque la entidad tendrá servicios mínimos y mantendrá los días de reparto de alimentos a las diferentes entidades sociales con las que colaboran.