Pepe Criado: «La suspensión de los partidos me parece lógica»

La Voz de Galicia

Ferrol / la voz 11/03/2020

La Federación Española de Fútbol comunicó ayer a las distintas federaciones autonómicas y clubes que suspendía todas las competiciones estatales no profesionales, tanto masculinas como femeninas, de fútbol y fútbol sala durante las dos próximas semanas. «Esta decisión se adopta porque desde la RFEF debemos garantizar la homogeneidad de las competiciones de fútbol, la integridad y el necesario equilibrio competitivo, y dado que se ha constatado que existe imposibilidad real de disputar partidos de fútbol y desarrollar entrenamientos en determinadas ciudades y/o territorios de nuestro país», explican su decisión en una nota pública.

Esta medida afectaba directamente a los clubes de la Segunda B y Tercera División, aunque, posteriormente, la Federación Gallega de Fútbol ampliaba esta suspensión a todas las competiciones, tanto de fútbol como de fútbol sala, durante las dos próximas jornadas, en todas las categorías de la comunidad.

En el caso del Racing de Ferrol, esta suspensión por el coronavirus afectará al partido que estaba previsto disputar este sábado frente al Real Madrid Castilla en A Malata, así como al de la próxima jornada, en el que tenía que viajar a Madrid para enfrentarse al Getafe B.

José María Criado, presidente del Racing, aseguró ayer que la medida le parece correcta. «Hablo a título personal -dijo- ya que no hubo tiempo a que se reuniera el consejo de administración. Lo primero es que prefiero la suspensión (ya buscaremos otra fecha para disputar estos partidos), ya que no me parecía correcto no dejar entrar a los aficionados en las gradas. Por otra parte, si hay peligro de contagio, tampoco veía bien que los jugadores se expusieran a ese riesgo. El fútbol es un deporte de contacto, cuerpo a cuerpo en las acciones a balón parado, hay agarrones y los jugadores se dan la mano. Mi pregunta es ¿qué pasaría si un jugador del Racing se contagia con el Coronavirus?, ¿Pondríamos en cuarentena a toda la plantilla?, ¿Quién disputaría los partidos?. Creo que es normal que se paren todas las competiciones, y se espere a ver cómo avanza todo lo relacionado con este virus».

En referencia a los partidos a puerta cerrada, indicó que no le gustan. «El fútbol sin aficionados es como un coche sin motor. Ellos son la pasión, una parte de la familia del fútbol. Es injusto dejarlos fuera. Entiendo que la medida adoptada, primero por el CSD y después la FEF, es buscando lo mejor, el bien común. Esta suspensión es más justa con todos. El partido frente al Real Madrid Castilla había despertado una gran expectación, ya habíamos vendido un buen número de entradas. Mucha gente me paró por la calle para preguntarme si no se podía hacer algo, aunque era una medida que venía del Consejo Superior de Deportes y ante la que nosotros no podíamos hacer nada».

Todos en la misma situación

Este parón por dos jornadas llega cuando solo restan diez partidos para el final de la competición de liga en la Segunda B, una fase en la que el Racing, al igual que otros muchos clubes, está metido de lleno en la pelea por la permanencia. «Solo mirándolo desde el punto de vista deportivo -indica Pepe Criado-, que es mucho menos importante que el tema de la salud, el parón nos viene mal, ya que ahora mismo estábamos metidos en una dinámica muy buena. La experiencia del parón por la Navidad no fue buena, nos fuimos en un gran momento, siete jornadas sin perder, y cuando regresamos, ya éramos otros. Sin embargo, ante un tema de salud no hay nada que decir. Es verdad que son partidos importante, que varios clubes nos jugamos la permanencia en esta fase de la liga, aunque todos estamos en el mismo barco y ha venido así».

Destaca que no sabe lo que pasará en las próximas jornadas. «La suspensión, al menos por el momento, es para las dos próximas jornadas de la competición de liga. Habrá que esperar acontecimientos, a ver cómo evoluciona el coronavirus».