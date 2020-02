Emilio Larraz: «La gente no entiende que nos jugamos no volver a la Tercera División»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 29/02/2020 22:11 h

El técnico racinguista, pese a la victoria, sorprendió en la rueda de prensa tras el partido por su enfado con el trabajo realizado por sus futbolistas. «Han sido tres puntos de vida —dijo— y olvídate del partido. Yo hoy tengo la sensación de que no nos enteramos de que estamos en una lucha a doce partidos para no bajar a la Tercera División. Insisto en que me parece que no nos enteramos. Yo sé lo que ha sido el Racing y lo que quiere ser en el futuro. Por eso le he pegado una vuelta a mi vida y me he venido hasta aquí. Sé lo que ha sido este club y lo que va a volver a ser y yo quiero estar ahí. En esta temporada el Racing está metido en un lío con doce equipos para no volver a bajar a Tercera. Y, o vamos todos con esa idea a piñón, o es que no nos estamos enterando. Yo no tengo la sensación de haber vivido un partido en el que te estás jugando todo esto».

Añadió que no le había gustado nada su equipo. «Ha sido un partido muy frío. Por otra parte, tenemos que tener claro que nadie nos va a ayudar, que al minuto cuatro ya teníamos, otra vez, una tarjeta amarilla. O la gente del Racing sacamos el equipo adelante, o nos tirarán para abajo. Ya está, es así. Hay que ser consciente de que la liga no ha terminado, que nos faltan muchos puntos para salvarnos y hay muchos clubes implicados. Es mi obligación que en el vestuario los jugadores sean conscientes de esta situación. A veces me da la sensación de que no sabemos cómo estamos. En A Malata hay cosas que no se pueden hacer. No comprendo porqué la gente no lo entiende así. No sé porque no soy capaz de que mis jugadores tengan este tema muy cristalino».

Sobre el juego de su equipo en este encuentro frente a un rival directo por la permanencia indicó que: «Dentro y fuera del campo nos matamos entre nosotros. Por eso lo he pasado mal en el partido. Si llegamos a perder, el Racing estaría en un lío gordísimo. Yo no he visto en este partido, ese ambiente de un equipo que se puede ir para abajo. Mi labor es trabajar con mis jugadores para que lo que sucedió en este encuentro no vuelva a pasar. Quiero que en los partidos que nos restan por disputar en casa se juegue con el rigor con el que hay que jugar. No puede ser que sigamos sin enterarnos de en dónde se encuentra ahora el Racing de Ferrol», indicó el preparador.