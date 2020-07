DS 9, el más elegante de la gama Después de los DS 7 y DS 3 llega una gran berlina, muy elegante, que viene a completar la oferta «premium» francesa. El DS 9 se presenta con un amplio habitáculo, sobre todo detrás.

La Voz de Galicia Por Juan Torrón

19/07/2020 11:03 h

C on 4,93 metros de largo y 1,85 metros de ancho, con grandes ruedas de 690 milímetros de diámetro, el DS 9 aparece más imponente que otras berlinas de su segmento. Está construido sobre una nueva versión de la plataforma EMP2 con una distancia entre ejes mayor, no utilizada anteriormente por ninguna marca del grupo y que da más espacio a los pasajeros de las plazas traseras.

Su diseño le confiere una afilada silueta cuyo techo desciende y se alarga al estilo fastback. El DS 9 inicialmente se ofrece con una motorización híbrida recargable E-Tense compuesta de un motor turbo gasolina y de otro eléctrico que en total suman 225 CV, capaz de recorrer entre 40 y 50 kilómetros en modo cero emisiones. En las deceleraciones la batería aprovecha esta energía para recargarse.

El DS 9, que debería haberse mostrado por primera vez en el cancelado Salón de Ginebra, se presentó estos días de forma estática en nuestro país y es que a partir de noviembre ya se podrá configurar y por tanto hacer pedidos en el concesionario. Con estos plazos está previsto que las primeras unidades lleguen a nuestro mercado a primeros de enero. Entre sus detalles sorprenden los cromados del capó y marcos de ventanillas, así como los tiradores escamoteables.

La generación DS E-Tense

L a participación de DS en el Campeonato del Mundo de la Fórmula E no es por casualidad. Toda la tecnología probada en esta competición la marca la coloca en sus modelos con el fin de ofrecer al cliente coches limpios en emisiones de CO2 y por tanto bajos en consumos. El primero en llegar fue el SUV DS 3 Crossback, que bajo su denominación E-Tense esconde un propulsor cien por cien eléctrico. Su batería de 50 kilovatios de ion litio le permiten ofrecer 136 caballos de potencia con una autonomía de 320 kilómetros, cifra que puede aumentar al aprovechar la recuperación de energía en frenadas y bajadas.

Ya para el modelo SUV grande, la denominación de DS7 Crossback E-Tense esconde una tracción integral a las cuatro ruedas y un motor híbrido enchufable capaz de recorrer en modo eléctrico 58 kilómetros gracias a su batería de 13,2 kilovatios. Este pequeño motor eléctrico, sumado al de gasolina de 200 caballos, le permite ofrecer al cliente 300 caballos de potencia con un consumo medio de tan solo 1,4 litros cada 100 kilómetros y emitir solo 31 gramos de CO2 a la atmósfera. Disponible por debajo de los 50.000 euros, este modelo ofrece cinco modos diferentes de conducción y un habitáculo cargado de ayudas que facilitan el uso diario del coche.