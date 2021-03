El empate de Corea del Norte y Negueira

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo / la voz 07/03/2021 05:00 h

El monte Paektu no es Os Ancares y poco se parecen los 215 habitantes de Negueira de Muñiz y los 25 millones -presuntamente- de Corea del Norte. Pero esos dos recónditos territorios tienen algo en común en lo que se refiere a la mayor crisis sanitaria de esta época: en ninguno de ellos se ha declarado ni un solo caso de infección por el SARS-CoV-2 en todo el primer año de la pandemia.

Y ya es difícil. Todos los concellos gallegos han tenido más de un caso. El Sergas los imputa a cada concello según el lugar de residencia del paciente, no según donde se haya producido. En 312 municipios sí han tenido alguno. A Coruña lidera ese ránking, para el que no hay datos públicos.

Negueira de Muñiz es una excepción en Galicia, igual que Corea del Norte lo es en el planeta. La Organización Mundial de la Salud ha identificado 220 países y territorios -esto incluye lugares que no son estados, como Palestina, Kosovo o Gibraltar, así como colonias- que han notificado algún caso. Hasta la fría e inhóspita Groenlandia ha tenido 30, y el Vaticano, 26. Solo quedan 14 estados o asimilados que estén libres del virus, en teoría. En este listado solo hay pequeñas islas, apenas pobladas en el Pacífico austral. Y Corea del Norte, que aunque tiene frontera con China, no ha reportado ni un solo caso. Las interpretaciones son libres: hay quien cree que el régimen de Kim Jong-un ha conseguido que el virus no se transmita, y hay quien opina que lo que ha logrado es frenar la transmisión de información sobre el virus.

Descartados estos países, el que menos casos ha tenido es la República de Vanuatu, otra isla del Pacífico con una población como la de A Coruña. Solo ha reportado un caso. Después están las islas Marshall y Samoa, con cuatro casos en cada uno. De nuevo, se trata de archipiélagos enclavados en el Pacífico. En el mundo ya ha habido oficialmente más de 115 millones de contagios y 2,5 millones de muertes.

El aislamiento de la población parece ser la única barrera. Galicia es un buen ejemplo. En la segunda y tercera olas se han librado, junto a Negueira, Vilariño de Conso y Ribeira de Piquín, que sí habían tenido casos antes. Ninguno llega a 600 habitantes y están especialmente apartados de los núcleos poblacionales grandes. Eso no los libra automáticamente, pero sí parece hacer que el virus, igual que en Corea, pase de largo.

PAÍSES CON MENOS CONTAGIOS

Timor Oriental 113

Fiyi 59

Laos 45

S. Cristóbal y N. 41

C. del Vaticano 26

Islas Solomon 18

Samoa 4

I. Marshall 4

Vanuatu 1