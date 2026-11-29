La redacción digital de La Voz de Galicia ofrecerá información al minuto. Senén Rouco

Desde la apertura de las urnas hasta bien entrada la madrugada del lunes, la edición digital de La Voz seguirá en directo la jornada del 29N, ofreciendo a los lectores información actualizada sobre el desarrollo de las elecciones generales. A través de una retransmisión, la redacción narrará, minuto a minuto, todas las incidencias en los colegios electorales, las declaraciones de los candidatos, así como los avances de participación o el ambiente en las sedes de los partidos.

A las 20.00 horas, se publicarán en la web los resultados del tracking diario de Sondaxe sobre intención de voto y reparto de escaños, que la empresa siguió realizando hasta este fin de semana y que no pudo ser publicado desde las 0.00 del martes por prohibición de la ley electoral. Con el comienzo del escrutinio, la información al minuto y la cobertura en directo estarán acompañadas de gráficos que recogerán en tiempo real la evolución del recuento y el reparto de fuerzas en toda España. La página de resultados incluirá un pactómetro para que los lectores puedan calcular qué partidos son necesarios para la formación de Gobierno.

El despliegue de www.lavozdegalicia.es se completará con análisis en vídeo que se publicarán en las cuentas de La Voz en las principales redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube) con los avances de participación y los resultados de la encuesta de Sondaxe, así como también notificaciones en el móvil y alertas a través del canal de WhatsApp de La Voz. La audiencia podrá disfrutar además de los vídeos con los momentos clave de la jornada, tanto en la web de La Voz como en redes sociales.

Programa especial en directo

Además, La Voz de Galicia estará en directo con un programa especial que arrancará a las 20.45 horas y que podrá seguirse a través de YouTube y en lavozdegalicia.es. La emisión se levantará sobre dos sets. Uno será un centro de datos desde el que se desmenuzará el escrutinio minuto a minuto, con todos los gráficos del periódico y el pulso de las redes. El otro estará en el corazón de la redacción central de La Voz, y por él irán pasando los analistas y periodistas del periódico para interpretar cada resultado a medida que llegue. Habrá conexiones con las sedes del PP y del PSOE en Madrid, con Barcelona, y con la del BNG en Santiago, y se darán en directo todas las señales y comparecencias de la noche. Un seguimiento sin pausa, hasta la última intervención, para contar qué ha votado España y qué significa para Galicia.

La jornada a través de las ondas

Radiovoz adaptará hoy su programación a la cita con las urnas. Desde las 10.00 a las 14.00, Con outra voz, de la mano de Félix Jorquera y Antía Díaz, abrirá conexiones con los colegios electorales de toda Galicia para seguir las votaciones de los candidatos gallegos. El programa recogerá las incidencias, los primeros datos de participación, y dará voz a los protagonistas. Lo que suceda a lo largo de la mañana tendrá un amplio resumen en un informativo especial que comenzará a las 14.00 horas.

A las 19.30, comenzará el programa especial de la noche electoral, con Antía Díaz y Fernando Molezún. Estaremos en directo en el cierre de los colegios electorales de distintos puntos de Galicia, y comenzaremos un espacio de análisis de los resultados, con conexiones con los principales puntos de interés. En la mesa de debate contaremos con analistas como José Antonio López, Ernesto Pascual, Roi P. Vila y Xosé Luis Barreiro, entre otros, y periodistas como Fran Espiñeira, Xosé Vázquez Gago y Gonzalo Bareño.