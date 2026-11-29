Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, en el momento de votar Isabel Infantes, Juan Medina | Reuters

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha votado este domingo en una urna electoral de Madrid y ha vuelto a pedir una gran participación «por el futuro» de España. Sánchez ha llegado cerca de las 9.15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, sin su esposa, Begoña Gómez, quien ha votado por correo en esta ocasión.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que «hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años» y ha recordado que en democracia «hay muchos poderes» pero el mayor es el del voto. El secretario general del PSOE ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea esta «mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento» y «mayor fuerza tendrá el Gobierno» para continuar sus políticas.

«Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones», ha dicho. Preguntado por si llegaba con nervios, ha dicho que hoy es un día muy importante para España y ha explicado que tras votar pasará el día con su familia, descansando y comerán paella. Sobre las críticas presentadas por el PP y Vox al voto por correo y el voto exterior, ha señalado que la mejor manera de «despejar cualquiera de estos bulos» es participar, «votar en masa».

El candidato socialista no ha querido entrar a valorar el viaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a Ceuta durante la jornada de reflexión y ha agradecido el apoyo de la militancia y la ciudadanía al proyecto que él «encarna».«A partir de ahí, a esperar el resultado y la voluntad de los ciudadanos», ha agregado.

Feijóo pide a los españoles que «no voten con miedo, que voten con memoria»

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido a los españoles que «no voten con miedo», sino que lo hagan «con memoria», al tiempo que ha afirmado que hoy es un día en el que los españoles «cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no sólo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década».

«Que nadie les amenace con ningún miedo, que todos utilicen la democracia, la libertad y su sentido de voto», ha subrayado. Así se ha expresado tras ejercer su derecho al voto pocos minutos después de las 10.30 horas en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, donde ha acudido acompañado por su esposa. A su llegada, Feijoo ha saludado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y se ha realizado fotografías con algunos votantes.

«Yo solamente les propongo ilusión y esperanza, que un país que se ha levantado varias veces, un país que ha sido capaz de construir una gran democracia, un país que ha sido capaz de cumplir las metas fundamentales de los cumplimientos y de los objetivos», ha afirmado Feijoo, al tiempo que ha asegurado que «puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales».

Asimismo, ha asegurado que esta noche se va «a festejar la gran fiesta de la democracia española y esta noche seguro que España va a tomar una decisión inapelable y decisión compete aceptarla a todos», como ha expresado tras asegurar que esta «ha sido una campaña magnífica».

«Estoy absolutamente orgulloso de nuestro país. Creo que vivimos en el mejor país del mundo. Quiero decirle a todos los ciudadanos, sin conocer obviamente qué es lo que va a ocurrir esta noche, que le doy las gracias por su confianza. Gracias por tener la oportunidad de ser candidato por segunda vez a la presidencia del gobierno. Gracias a mi partido por confiar en mí», ha afirmado.

En cuanto su visita a Ceuta durante la jornada de reflexión, el popular ha afirmado que «lo siente mucho» por quien «no le guste que vaya a Ceuta». «Iré a Ceuta todas las veces que considere oportuno», ha afirmado Feijoo, explicando que pasó la mañana de la jornada de reflexión con un amigo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, para cumplir un compromiso con él.